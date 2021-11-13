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Колос --
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Верес --
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27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
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Английским клубам запрещают летать! На выезд команды будут добираться автобусами

Любомир Луканюк
13 ноября, 09:43
Экологи возмущены, что полет футбольных команд на гостевые матчи длится 10-20 минут, это расстояние можно преодолеть поездом или автобусом

Перелеты в АПЛ будут под запретом

Английский футбол на пороге транспортной революции. Командам собираются запретить летать на выездные матчи.

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Все началось с того, в октябре Манчестер Юнайтед за 10 минут преодолел расстояние в 150 км и приземлился в аэропорту Лестера. Лидс слетал в Норвич за 17 минут, а перелет Тоттенхэма в Борнмут длился 20 минут.

Это все вызвало возмущение людей, борющихся за сокращение вредных выбросов в окружающую среду.

Правительство Великобритании рассмотрело законопроект о запрете внутренних рейсов, если поездка на другом транспорте занимает не более пяти часов. Это означает, что в ближайшем будущем все английские клубы будут добираться на выездной матч автобусом или поездом. Наибольшее расстояние между клубами Премьер-лиги в этом сезоне составляет 370 км от Ньюкасла до Брайтона – это расстояние можно легко преодолеть за пять часов, сообщает Евроспорт.

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"Я считаю, что это не так важно, как будущее нашей планеты. Можно и потерпеть", – считает нападающий Лидса и сборной Англии Патрик Бэмфорд.

Поддерживают эту идею и четыре клуба АПЛ – Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм и Саутгемптон. Они надеются, что вскоре и другие команды присоединятся к защите окружающей среды.