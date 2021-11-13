12 листопада 21:45
Італія 1
Швейцарія 1
13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Англійським клубам забороняють літати! На виїзд команди діставатимуться автобусами

Любомир Луканюк
13 листопада, 09:43
Екологи обурені, що політ футбольних команд на гостьові матчі триває 10-20 хвилин, цю відстань можна подолати поїздом чи автобусом

Польоти в АПЛ будуть під забороною

Англійський футбол на порозі транспортної революції. Командам мають намір заборонити літати на виїзні матчі.

Читайте також: Літак із футболістами здійснив аварійну посадку

Реклама

Все почалося з того, що в жовтні Манчестер Юнайтед за 10 хвилин подолав відстань у 150 км і приземлився в аеропорту Лестера. Лідс злітав до Норвіча за 17 хвилин, а переліт Тоттенгема в Борнмут тривав 20 хвилин.

Це все викликало обурення людей, які борються за скорочення шкідливих викидів у довкілля.

Уряд Великої Британії розглянув законопроєкт про заборону внутрішніх рейсів, якщо поїздка іншим транспортом займає не більше п'яти годин. Це означає, що у найближчому майбутньому всі англійські клуби діставатимуться на виїзний матч автобусом чи поїздом. Найбільша відстань між клубами Прем'єр-ліги цього сезону становить 370 км від Ньюкасла до Брайтона – цю відстань можна легко подолати за п'ять годин, повідомляє Євроспорт.

Реклама

"Я вважаю, що це не так важливо, як майбутнє нашої планети. Можна й потерпіти", – вважає нападник Лідса та збірної Англії Патрік Бемфорд.

Підтримують цю ідею і чотири клуби АПЛ – Арсенал, Ліверпуль, Тоттенхем та Саутгемптон. Вони сподіваються, що незабаром інші команди приєднаються до захисту довкілля.