Англия – Шотландия: видео лучших моментов принципиальной дуэли Евро-2020

Поединок двух британских сборных на стадионе "Уэмбли" завершает программу пятницы и второго тура в группе D

Англия - Шотландия / Фото: Reuters

В последний рабочий день недели на чемпионате Европы состоялось еще три встречи. Самая интригующая ожидалась в столице Великобритании. На нашем сайте организован онлайн Англия – Шотландия.

Дождевая погода не способствовала особо техничной игре. Зато уступать в борьбе никто не собирался. В первом тайме англичане ни разу не ударили в створ ворот! Зато Стоунс головой пробил в штангу. У гостей же О'Доннелл проверил реакцию Пикфорда – вратарь вытащил мяч из угла. Стартовые 45 минут прошли без голов. Смотрите обзор:

После перерыва хозяева стали больше поддавливать и бить по воротам Маршалла. Но земляки Алекса Фергюсона, который за них болел за трибунах, держались и периодически пытались проводить контратаки.

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Смотрите, как англичане обыграли хорватов в первом туре: