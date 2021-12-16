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Англия против Германии, Украина против Шотландии: составы всех групп Лиги наций

Сергей Шаховец
16 декабря, 20:05
Матчи группового раунда пройдут с июня по сентябрь 2022 года, а финальная часть дивизиона А – летом 2023-го

Жеребьевка Лиги наций сезона 2022/23 / Фото: Getty Images

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций 2022/23. Мы вели онлайн жеребьевки Лиги наций на нашем сайте.

Как мы сообщали, сборная Украина в Лиге наций сыграет против Шотландии, Ирландии и Армении – непростая группа для подопечных Александра Петракова.

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Составы всех группы Лиги наций-2022/2023

ЛИГА A

  • Группа 1: Австрия, Хорватия, Дания, Франция.
  • Группа 2: Чехия, Швейцария, Португалия, Испания.
  • Группа 3: Венгрия, Англия, Германия, Италия.
  • Группа 4: Уэльс, Польша, Нидерланды, Бельгия.

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ЛИГА В

  • Группа 1: Армения, Ирландия, Шотландия, Украина.
  • Группа 2: Албания, Израиль, Россия, Исландия.
  • Группа 3: Черногория, Румыния, Финляндия, Босния и Герцеговина.
  • Группа 4: Словения, Сербия, Норвегия, Швеция.

ЛИГА С

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  • Группа 1: Фарерские острова, Литва, Люксембург, Турция.
  • Группа 2: Кипр/Эстония, Косово, Греция, Северная Ирландия.
  • Группа 3: Казахстан/Молдова, Азербайджан, Беларусь, Словакия.
  • Группа 4: Гибралтар, Грузия, Северная Македония, Болгария.

ЛИГА D

  • Группа 1: Латвия, Андорра, Казахстан/Молдова, Лихтенштейн.
  • Группа 2: Сан-Марино, Кипр/Эстония, Мальта.

Календарь матчей

1-й тур: 2-4 июня 2022
2-й тур: 5-8 июня 2022
3-й тур: 9-11 июня 2022
4-й тур: 12-14 июня 2022
5-й тур: 22-24 сентября 2022
6-й тур: 25-27 сентября 2022

Финальный раунд: 14 и 15 июня 2023 (полуфиналы), 18 июня 2023 (финал).

Стыковые матчи: 21-23 и 24-26 марта 2024 года.

Путевки на Евро-2024 – через Лигу наций

По предварительной схеме, которую еще предстоит утвердить Исполкому УЕФА, 20 путевок в финальный турнир Евро-2024, куда автоматически попала Германия как хозяин, получат победители и вторые команды 10 отборочных групп.

Еще три лицензии будут разыграны в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф между 12 лучшими сборными Лиги наций-2022/2023 (среди тех, кто не попадет на Евро направления). Регламент плей-офф будет обнародован в июне 2022 года.