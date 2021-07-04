Англия ничем не удивила Украину, результат незаслуженный: Сидорчук – о поражении на Евро-2020

Полузащитник киевского Динамо отмечает класс соперников и жалуется на травму Сергей Кривцова, которая выбила из колеи и поломала игру

Украина - Англия, Сидорчук, Кейн / Фото: Reuters

В субботу вечером сборная Украины проиграла Англии и вылетела с Евро. Конечно же, подопечные Андрея Шевченко были огорчены, но с пониманием отнеслись к тому, против кого играли. Своими мыслями поделился и хавбек Сергей Сидорчук.

В комментарии телеканалам "Футбол" динамовец высказал несколько интересных фраз.

О матче со сборной Англии:

"Не считаю, что результат вполне заслуженный. Быстрый гол... Мы знали, что соперники будут действовать активно первые 25-30 минут. Потом у нас найдется момент, чтобы выровнять игру. Так оно и случилось. Игра получилась достаточно равной. С нами злую шутку сыграла травма Кривцова. Был один план на игру, при стандартах Кривцов – большой помощник. Когда его поменяли из-за травмы, просели именно в этом. Команда перестроилась в два защитника , это с нами сыграло злую шутку. Три гола были забиты головой. Такой наш бич – стандартные положения".

О сопернике:

"Фантастическая реализация – это класс футболистов. Нельзя сказать, что они незаслуженно выиграли, но счет не должен быть таким. Англия ничем в принципе не удивила. Мы знали, что она так будет действовать, там быстрые футболисты впереди. План на игру – как можно лучше закрывать середину, не отходить от своей игры. В принципе, контролировали ее, и структура была неплохая. Но все решили стандартные положения. Три гола из четырех забиты головой. Детали в играх с такими командами все решают".

Об общении между таймами и желании отыграться:

"В перерыве был должный настрой и у игроков, и у тренерского штаба. Чувствовалось, что мы можем добавить. Но опять – быстрый гол с моим необязательным фолом. Не хотелось, но так получилось – со штрафного забили. Трудно возвращаться в игру на таких турнирах".

Об итогах Евро-2020:

"Тяжело переживаем последнее поражение, если полностью абстрагироваться от турнира. Что касается самой игры, никогда не сказал бы, что 0:4 проиграли. Мы и контролировали мяч неплохо, и структура игры была, не меняли ее, не нарушали принципы наши, не свалились на длинные передачи. Старались действовать, как просит тренер. Выводы по Евро – прерогатива тренерского штаба".

Тем временем Шевченко прокомментировал вылет с Евро-2020.

Смотрите обзор всего матча: