Англия – Хорватия: видео обзор битвы на "Уэмбли"

В первом туре Евро-2020 сборная Англии в Лондоне минимально обыграла команду Хорватии, единственный гол в матче забил Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг только что забил хорватам / Фото: Getty Images

Фавориты группы D сегодня встретились на лондонском "Уэмбли". Мы вели онлайн матча Англии и Хорватии. Три года назад хорваты обыграли британцев в полуфинале чемпионата мира. Сегодня "Три Льва" взяли реванш – 1:0.

Первый тайм завершился без голов. Но ближе к успеху были англичане. Фоден попал в штангу. После перерыва победу Англии принес Рахим Стерлинг. Филлипс обыграл нескольких соперников и выдал идеальный пас на ход Стерлингу. Тот опередил Чалету-Цара и пробил мимо Ливаковича.

Смотрите обзор матча Англия – Хорватия:

Кстати, на нашем сайте проходит конкурс на Мисс Евро! Поддержите девушек!

Реклама

Мисс сборной Англии: супруга Пикфорда любит швыряться деньгами

Мисс сборной Хорватии: Ковачич влюбился в певицу церковного хора