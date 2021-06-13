Англия – Хорватия: онлайн первого матча воскресенья на Евро-2020

Соперники по группе D начнут свою встречу в 16:00 по киевскому времени на лондонском стадионе "Уэмбли"

Стадион "Уэмбли" в Лондоне / Фото: Reuters

Сегодня на чемпионате Европы по футболу запланированы три матча. На нашем сайте уже стартовал онлайн Нидерланды – Украина. А раньше других на поле выйдут футболист сборных Англии и Хорватии. Представители группы D сразятся на знаменитом лондонском стадионе "Уэмбли". Мы ведем текстовую трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов.

Онлайн-трансляция Англия – Хорватия

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Расклады перед стартом. Ни англичане, ни хорваты никогда не выигрывали чемпионат Европы. Первые доходили до полуфинала, вторые – до 1/4 финала. Лучшие их успехи связаны с чемпионатами мира. На прошлом, напомним, Хорватия стала серебряным призером, обыграв в полуфинале именно родоначальников футбола (2:1).

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ АНГЛИИ

Балканская команда имеет преимущество по личным встречам на еврофорумах. Зато в последнее время подопечные Гарета Саутгейта выступают только победно, тогда как оппоненты выиграли лишь два матча из пяти. В отборе на ЧМ проиграли даже соседям из Словении.

В целом же – преимущество у "трех львов".

Рефери матча – 45-летний итальянец Даниэле Орсато. В поле ему помогают земляки, а четвертый арбитр – Бьорн Кейперс из Нидерландов.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ХОРВАТИИ

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажут два профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало прямой трансляции – в 15:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET явное преимущество отдают хозяевам поля: коэффициент на их победу – 1.55, на хорватов – 7.00, на ничью – 4.15. Скорее всего, соперники забьют два мяча. Причем, сборная Англия может отличиться и двумя голами, а гости, в лучшем случае, одним. Надежда "клетчатых" – на талант Луки Модрича (на фото) и надежность бывшего киевского динамовца Домагоя Виды.

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Смотрите, как англичане скромно обыграли австрийцев – соперников сборной Украины: