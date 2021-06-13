Англия хлопнула Хорватию на Уэмбли

Победу фаворитам турнира англичанам со счетом 1:0 в стартовом поединка чемпионата Европы с хорватами принес гол одноклубника Зинченко, Стерлинга, во втором тайме

Стерлинг забивает сборной Хорватии / Фото: Reuters

Сборная Англии подтвердила статус фаворита Евро-2020, в своем стартовом матче на турнире в Лондоне на "Уэмбли" обыграв вице-чемпионов мира-2018 хорватов со счетом 1:0.

Первый тайм завершился вничью – 0:0. А вот в начале второй половины англичане распечатали ворота хорватов. На 57-й минуте Уокер запустил передачу на Филлипса из глубины правого фланга, после чего Келвин тонко покатил в центр штрафной площадки на Стерлинга, и одноклубник Александра Зинченко в касание переиграл Ливаковича!

Отыграться в оставшееся время Хорватии не удалось.

Отметим, что второй матч группы D между Шотландией и Чехией состоится в понедельник, 14 июня, в Глазго. Начало – в 16:00.

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Напомним, что в воскресенье, 13 июня, на Евро-2020 стартует команда Андрея Шевченко. Онлайн-трансляция Нидерланды – Украина доступна на нашем сайте.