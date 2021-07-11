Англичанин Стерлинг в финале Евро нырнул, как и в полуфинале: судья из той же страны промолчал

Нападающий сборной Англии снова попытался выпросить пенальти, но, в отличие от Данни Маккели, другой нидерландский рефери Бьорн Куйперс 11-метровый не назначил

Падение Стерлинга в финале Евро-2020 / Фото: Reuters

На 48-й минуте финала Евро-2020 Италия – Англия, при счете 1:0 в пользу англичан, произошел момент, который заставил вскипеть от ярости миллионы болельщиков сборной Дании.

Нападающий англичан Рахим Стерлинг снова "нырнул" в штрафной площадке соперника, как он это сделал в овертайме полуфинального поединка с Данией 2:1. Но если тогда нидерландский арбитр Данни Маккели оценил артистизм Рахима назначением пенальти, после которого Англия забила победный для себя мяч, то в финале Евро другой рефери из все тех же Нидерландов Бьорн Куйперс на падение Стерлинга никак не отреагировал.

Хотя эпизоды были – как близнецы-братья. Снова можно было бы сказать, что против Стерлинга фолили, ведь имел место контакт ноги Бонуччи с подколенным сухожилием форварда МанСити. Однако он произошел уже после того, как нападающий Англии сам начал провокационно падать на газон.

Вот как Стерлинг падал в матче с Италией

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А вот как Стерлинг падал в игре с Данией

Рахим Стерлинг, Англия – Дания / Фото: Reuters