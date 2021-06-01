Шевченко признался, какая у него цель после выступления сборной Украины на Евро

44-летний тренер хочет со временем возглавить Милан, но пока сосредоточен на матчах национальной команды на чемпионате Европы

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

В субботу главный тренер нашей футбольной сборной Андрей Шевченко побывал в Португалии на финале Лиги чемпионов. За время пребывания за границей специалист успел дать интервью, в котором коснулся своего будущего. В понедельник Шевченко вернулся в сборную и поздравил именинника - уже без приколов.

Слова Андрея Николаевича приводит сайт TuttoMercatoWeb.

В частности, он признался, что хочет тренировать Милан:

"Это одна из моих целей. Но сейчас я сосредоточен на работе в сборной Украины. Мы создали хорошую команду и хотим добиться высоких результатов. После этого я бы хотел работать на клубном уровне. Это будет еще одним шагом в карьере. Милан всегда в моем сердце, а Италия стала для меня второй родиной. Да, я хотел бы тренировать там".

Также наставник оценил шансы своих подопечных на Евро-2020:

"В нашей группе собрались приличные команды. Австрия и Северная Македония – хорошие соперники, но фаворит – Нидерланды. А вообще сейчас нет команд, с которыми легко играть. Мы будем выступать вдали от дома, а вот Нидерланды в Амстердаме будут поддерживать болельщики. Для сборной Украины хорошим результатом будет выход из группы".

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