Андрей Шевченко мечтает возглавить Милан

Главный тренер сборной Украины в качестве игрока выигрывал Лигу чемпионов с Миланом и завоевал "Золотой мяч" как лучший футболист Европы

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко ранее вспоминал проигранный финал Лиги чемпионов Ливерпулю: "Три месяца просыпался с криками". Тогда Шевченко не забил пенальти в послематчевой серии и Милан проиграл трофей. Сейчас Андрей Николаевич не прочь вернуться в Милан, но уже в качестве тренера.

"Милан для меня не просто команда, а большая семья. Когда приходит новый игрок, то он сразу чувствует себя частью этого. Возглавить Милан является моей мечтой", – цитирует Шевченко в Twitter журналист Николо Скира.

В бытность игроком Шевченко выступал в Милане с 1999 по 2006 год, а также в сезоне-2008/09. Украинский форвард забил 175 мячей в 322 матчах за клуб, в 2004 году став обладателем "Золотого мяча".

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В нынешнем сезоне Милан располагается на 4-м месте в таблице Серии А, набрав 69 очков в 34 турах.