Молниеносным нокаутом в первом раунде американец вырубил соперника и завоевал чемпионский пояс

Эрисленди Лара отправил на настил ринга Томаса Ламанну уже на второй минуте поединка за титул WBA в среднем весе перед боем Арреолы и Руиса

Эрисленди Лара

Вечер бокса в американском городке Карсон с населением 92 тысячи зрителей стал заметным событием в мире бокса. В главном его бою в ночь на 2 мая Энди Руис выиграл у Криса Арреолы по очкам. Прошло здесь еще несколько интересных поединков. В одном из них оспаривали вакантный пояс WBA в среднем весе до 72,6 кг (middle).

Однако чемпионский бой не продлился и двух минут. 38-летний темнокожий Эрисленди Лара вырубил Томаса Ламанну в первом же раунде из запланированных 12. Цели достиг мощный боковой удар левой рукой.

Для Эрисленди эта победа стала 38-й в профессионалах, также в его карьере – по три поражения и ничьи. Интересно, что ранее Лара был чемпионом в другой категории – в первом среднем весе (super welter, до 69,85 кг). Дебют ветерана в новом весе получился впечатляющим.

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Для 29-летнего Томаса Ламанны эта неудача стала пятой в профи при 30 победах. За пояс чемпиона мира он сражался впервые.

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