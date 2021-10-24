Аллахьяр снова феерит. Иранец принес Заре вторую важнейшую победу подряд

Аллахьяр принес победу луганской Заре в матче с Колосом / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Программу 12-го тура украинской Премьер-лиги закрыл поединок в Запорожье, где луганская Заря принимала Колос из Ковалевки.

Команда Виктора Скрипника взяла важные три очка, одержав минимальную победу. Победный гол в конце первого тайма забил Аллахьяр Сайядманеш.

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Стоит отметить, что иранский нападающий отличился победным голом во втором поединке подряд. В четверг он принес Заре дебютную победу в Лиге конференций – над болгарским ЦСКА София.

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Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

Заря – Колос – 1:0

Голы: Аллахьяр (39)

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Заря: Мацапура, Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский, Цвек, Булеца, Лунев (Овусу, 88), Гладкий, Аллахьяр, Шахаб (Кристиан, 73).

Колос: Фесюн, Ром, Павловец, Новак, Черноморец, Чурко (Ситчинава, 73), Милько, Богданов (Нуриев, 85), Ильин (Велетень, 85), Ренан (Костышин, 58), Лысенко.

После этой победы луганская команда набрала 23 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата УПЛ, обойдя Днепр-1. Колос с 11 баллами остался на одиннадцатой строчке.