24 октября 17:15
Барселона 1
Реал 2
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед 0
Ливерпуль 5
24 октября 14:00
Рух 2
Минай 2
24 октября 17:00
Динамо 2
Днепр-1 0
24 октября 19:30
Заря 1
Колос 0
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
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Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
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Мариуполь --
Динамо --
27 октября 19:30
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Аллахьяр снова феерит. Иранец принес Заре вторую важнейшую победу подряд

Сергей Шаховец
24 октября, 21:40
Луганская Заря одержала победу над Колосом со счетом 1:0. Победный гол во втором подряд поединке луганчан забил иранский нападающий Аллахьяр Сайядманеш

Аллахьяр принес победу луганской Заре в матче с Колосом / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Программу 12-го тура украинской Премьер-лиги закрыл поединок в Запорожье, где луганская Заря принимала Колос из Ковалевки.

Команда Виктора Скрипника взяла важные три очка, одержав минимальную победу. Победный гол в конце первого тайма забил Аллахьяр Сайядманеш.

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Стоит отметить, что иранский нападающий отличился победным голом во втором поединке подряд. В четверг он принес Заре дебютную победу в Лиге конференций – над болгарским ЦСКА София.

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Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

Заря – Колос – 1:0

Голы: Аллахьяр (39)

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Заря: Мацапура, Фаворов, Имереков, Снурницын, Хомченовский, Цвек, Булеца, Лунев (Овусу, 88), Гладкий, Аллахьяр, Шахаб (Кристиан, 73).

Колос: Фесюн, Ром, Павловец, Новак, Черноморец, Чурко (Ситчинава, 73), Милько, Богданов (Нуриев, 85), Ильин (Велетень, 85), Ренан (Костышин, 58), Лысенко.

После этой победы луганская команда набрала 23 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата УПЛ, обойдя Днепр-1. Колос с 11 баллами остался на одиннадцатой строчке.

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