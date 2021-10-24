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Манчестер Юнайтед 0
Ліверпуль 5
24 жовтня 14:00
Рух 2
Минай 2
24 жовтня 17:00
Динамо 2
Дніпро-1 0
24 жовтня 19:30
Зоря 1
Колос 0
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Аякс --
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Інтер --
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Маріуполь --
Динамо --
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Аллах'яр знову феєрить. Іранець приніс Зорі другу надважливу перемогу поспіль

Сергій Шаховець
24 жовтня, 21:40
Луганська Зоря здобула перемогу над Колосом з рахунком 1:0. Переможний гол у другому поспіль поєдинку луганців забив іранський нападник Аллах'яр Саядманеш

Аллах'яр приніс перемогу луганської Зорі в матчі з Колосом / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Програму 12-го туру української Прем'єр-ліги закрив поєдинок у Запоріжжі, де луганська Зоря приймала Колос із Ковалівки.

Команда Віктора Скрипника взяла важливі три очки, здобувши мінімальну перемогу. Переможний гол у кінці першого тайму забив Аллах'яр Саядманеш.

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Зауважимо, що іранський нападник відзначився переможним голом у другому поєдинку поспіль. У четвер він приніс Зорі дебютну перемогу в Лізі конференцій – над болгарським ЦСКА Софія.

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Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур.

Зоря – Колос – 1:0

Голи: Аллах'яр (39)

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Зоря: Мацапура, Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський, Цвек, Булеца, Луньов (Овусу, 88), Гладкий, Аллах'яр, Шахаб (Крістіан, 73).

Колос: Фесюн, Ром, Павловець, Новак, Чорноморець, Чурко (Сітчінава, 73), Мілько, Богданов (Нурієв, 85), Ільїн (Велетень, 85), Ренан (Костишин, 58), Лисенко.

ОГЛЯД МАТЧУ

Після цієї перемоги луганська команда набрала 23 очки і піднялася на четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату УПЛ, обійшовши Дніпро-1. Колос з 11 балами залишився на одинадцятій сходинці.

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