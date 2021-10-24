Аллах'яр знову феєрить. Іранець приніс Зорі другу надважливу перемогу поспіль

Аллах'яр приніс перемогу луганської Зорі в матчі з Колосом / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Програму 12-го туру української Прем'єр-ліги закрив поєдинок у Запоріжжі, де луганська Зоря приймала Колос із Ковалівки.

Команда Віктора Скрипника взяла важливі три очки, здобувши мінімальну перемогу. Переможний гол у кінці першого тайму забив Аллах'яр Саядманеш.

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Зауважимо, що іранський нападник відзначився переможним голом у другому поєдинку поспіль. У четвер він приніс Зорі дебютну перемогу в Лізі конференцій – над болгарським ЦСКА Софія.

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Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур.

Зоря – Колос – 1:0

Голи: Аллах'яр (39)

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Зоря: Мацапура, Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський, Цвек, Булеца, Луньов (Овусу, 88), Гладкий, Аллах'яр, Шахаб (Крістіан, 73).

Колос: Фесюн, Ром, Павловець, Новак, Чорноморець, Чурко (Сітчінава, 73), Мілько, Богданов (Нурієв, 85), Ільїн (Велетень, 85), Ренан (Костишин, 58), Лисенко.

ОГЛЯД МАТЧУ

Після цієї перемоги луганська команда набрала 23 очки і піднялася на четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату УПЛ, обійшовши Дніпро-1. Колос з 11 балами залишився на одинадцятій сходинці.