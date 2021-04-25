Александрия – Шахтер: онлайн матча чемпионата Украины

Встреча одного из лидеров с середняком стартует в 17:00 воскресенья в Кировоградской области

"Шахтер" - "Александрия" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня проходят еще три матча чемпионата страны по футболу. Напомним расписание, прогнозы и результаты 23-го тура УПЛ. В Александрии местная команда принимает Шахтер. Стартовый свисток рефери Сергея Бойко на стадионе "Ника" запланирован на 17:00.

Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео самых интересных моментов.

Александрия – Шахтер

Реклама

Цели соперников. Хозяева уже распрощались с надеждами на еврокубки. Впрочем, как и обезопасили себя от борьбы за выживание. Однако, думается, главный тренер Александрии Владимир Шаран захочет показать руководителям клуба силу своего коллектива, чтобы, возможно, продолжить контракт. Тем более, в первом круге он сумел увезти очко из столицы после почетной ничьей 1:1.

"Горняки" уже практически смирились с потерей чемпионства. При этом, как недавно сказал Тарас Степаненко, им еще нужно не подпустить Зарю, чтобы занять второе место и получить путевку в квалификацию Лиги чемпионов. К тому же будущее Луиша Каштру в донецком клубе остается туманным.

Прогнозы. Букмекерские конторы отдают преимущество Шахтеру: коэффициент на его победу колеблется около 1.40. Однако оставляют и некоторые шансы на набор очков Александрией: коэф. на ничью – 4.90, на "викторию" хозяев – 8.30. Ожидается, что соперники забью три мяча, но самый популярный счет – 0:2 (коэф. – 7.10).

Где смотреть. На украинском ТВ встречу в прямом эфире покажет канал "Футбол 1".Трансляция стартует в 16:55, а перед этим, в 16:15, начнется программа "Тур ONLINE". Также поединок можно смотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Читайте также онлайн Динамо – Ингулец.

Вспомним, как Александрия забивала в ворота Шахтера на НСК "Олимпийский":