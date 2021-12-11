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Александрия – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

Александр Трикиша
11 декабря, 12:51
Александрия и Шахтер встретятся в 18-м туре чемпионата Украины. Поединок пройдет в субботу, 11 декабря, и будет показан на ТВ и в интернете

Александрия - Шахтер / Фото: официальный сайт УПЛ

Встреча пройдет на стадионе "Ника" в Александрии и начнется в 14:00. Смотреть Александрия – Шахтер онлайн можно на нашем сайте.

Где смотреть матч Александрия – Шахтер

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Шахтер может уйти на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата Украины, если обыграет сегодня Александрию. При этом, "горнякам" нужно забить как можно больше мячей и не пропустить, ведь сейчас они опережают Динамо только за счет разницы мячей.

Александрия же останется на шестой строчке турнирной таблице Премьер-лиги при любом раскладе, но вряд ли они откажутся уйти в отпуск в хорошем настроении.

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Шахтер выиграл 18 матчей против Александрии, а александрийцы могут похвастаться только тремя победами.

Впрочем, уже на протяжении четырех матчей "горняки" не могут одолеть Александрию – ни дома, ни на выезде. В первом круге текущего чемпионата Александрия одержала победу со счетом 2:1.

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Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.39, на ничью – 4.60, на победу Александрии – 8.50.