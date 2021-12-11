Олександрія – Шахтар: де дивитись матч чемпіонату України

Олександрія - Шахтар / Фото: официальный сайт УПЛ

Зустріч пройде на стадіоні "Ніка" в Олександрії та розпочнеться о 14:00. Дивитись Олександрія – Шахтар онлайн можна на нашому сайті.

Де дивитись матч Олександрія – Шахтар

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Футбол-1, неділя, 04:05 (повтор)

Футбол-1, неділя, 10:30 (повтор)

Шахтар може піти на зимову перерву у статусі лідера чемпіонату України, якщо обіграє сьогодні Олександрію. При цьому "гірникам" потрібно забити якнайбільше м'ячів і не пропустити, адже зараз вони випереджають Динамо лише за рахунок різниці м'ячів.

Олександрія ж залишиться на шостому рядку турнірної таблиці Прем'єр-ліги за будь-якого розкладу, але навряд чи вони відмовляться піти у відпустку в хорошому настрої.

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Шахтар виграв 18 матчів проти Олександрії, а олександрійці можуть похвалитися лише трьома перемогами.

Втім, уже протягом чотирьох матчів "гірники" не можуть здолати Олександрію – ні вдома, ні на виїзді. У першому колі поточного чемпіонату Олександрія здобула перемогу з рахунком 2:1.

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Аналітики букмекерських контор не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 1:39, на нічию – 4:60, на перемогу Олександрії – 8:50.