Александрия – Шахтер: онлайн матча чемпионата Украины

В субботу, 11 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Украины: Александрия на стадионе "Ника" примет донецкий Шахтер. Следите за поединком с помощью нашей онлайн-трансляции

Матч Александрия – Шахтер начнется в 14:00. Мы проведем мультимедийный онлайн с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН АЛЕКСАНДРИЯ – ШАХТЕР

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Это последний матч для команды в 2021 году. Перед зимним перерывом Шахтер идет на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, но опережает Динамо лишь по дополнительным показателям.

Отметим, что это преимущество очень шаткое – "горняки" забили только на один гол больше.

Шахтер забил шесть голов Львову / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Александрия завершит год на шестой строчке. Подняться выше даже в случае победы над Шахтером Александрия не сможет, но и ниже не опустится.

Кстати, касаемо важности голов. Александрийцы имеют лучшую защиту в лиге после Динамо и Шахтера, так что сегодня подопечным Роберто Де Дзерби будет в атаке непросто.

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Шахтер Шах 17 14 2 1 47 9 38 44 Забитые 47 Пропущенные 9 Разница 38 Результаты последних матчей: В В В В В 2 Динамо Дин 17 14 2 1 46 8 38 44 Забитые 46 Пропущенные 8 Разница 38 Результаты последних матчей: В В В П В 3 Днепр-1 Дне 18 13 1 4 35 17 18 40 Забитые 35 Пропущенные 17 Разница 18 Результаты последних матчей: В В В В В 4 Заря Зар 17 11 2 4 36 18 18 35 Забитые 36 Пропущенные 18 Разница 18 Результаты последних матчей: В В П В В 5 Ворскла Вор 17 9 5 3 29 17 12 32 Забитые 29 Пропущенные 17 Разница 12 Результаты последних матчей: Н П В В Н 6 Александрия Але 17 7 5 5 18 14 4 26 Забитые 18 Пропущенные 14 Разница 4 Результаты последних матчей: В П П В Н 7 Десна Дес 18 7 4 7 22 27 -5 25 Забитые 22 Пропущенные 27 Разница -5 Результаты последних матчей: П Н В П В 8 Верес Вер 17 6 4 7 14 19 -5 22 Забитые 14 Пропущенные 19 Разница -5 Результаты последних матчей: П П В П Н 9 Колос Кол 17 6 3 8 12 22 -10 21 Забитые 12 Пропущенные 22 Разница -10 Результаты последних матчей: В В Н В П 10 Металлист 1925 Мет 17 6 1 10 16 27 -11 19 Забитые 16 Пропущенные 27 Разница -11 Результаты последних матчей: П П П П П 11 Рух Рух 16 4 5 7 15 20 -5 17 Забитые 15 Пропущенные 20 Разница -5 Результаты последних матчей: Н В П П Н 12 Львов Льв 17 4 4 9 13 29 -16 16 Забитые 13 Пропущенные 29 Разница -16 Результаты последних матчей: П В В П В 13 Ингулец Инг 17 3 4 10 13 28 -15 13 Забитые 13 Пропущенные 28 Разница -15 Результаты последних матчей: В П П Н П 14 Черноморец Чер 17 2 5 10 18 39 -21 11 Забитые 18 Пропущенные 39 Разница -21 Результаты последних матчей: П П П В Н 15 Минай Мин 17 1 7 9 11 28 -17 10 Забитые 11 Пропущенные 28 Разница -17 Результаты последних матчей: П П Н Н П 16 Мариуполь Мар 18 2 2 14 21 44 -23 8 Забитые 21 Пропущенные 44 Разница -23 Результаты последних матчей: П Н П П В

Форма команд

После двух поражений подряд от Днепра-1 и Зари в прошлом туре Александрия наконец-то одержала победу, разгромив Минай (3:0).

Шахтер в предыдущем туре ЧУ уничтожил Львов (6:1), а посреди недели в последнем матче в Лиге чемпионов сыграл вничью с Шерифом (1:1).

История противостояния

Команды провели 25 матчей между собой, 18 из которых завершились в пользу Шахтера. Три встречи выиграла Александрия и еще в четырех матчах победителя выявить не удалось.

В первом круге Александрия обыграла Шахтер в Киеве со счетом 2:1, а в целом "горняки" не могут обыграть александрийцев четыре матча подряд – с июня 2020-го.

Составы команд

Шахтер прибыл в Александрия в составе 20 человек. Вернулись в строй Исмаили и Фернандо, но вне заявки остался Марлос, чей контракт с клубом истекает в конце года. Зато в заявку попал Жуниор Мораес.

Марлос с Александрией не сыграет / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Андрей Пятов, Анатолий Трубин Защитники: Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Валерий Бондарь

Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Валерий Бондарь Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Педриньо

Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Педриньо Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Фернандо

Котировки букмекеров

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.39, на ничью – 4.60, на победу Александрии – 8.50.

В процентном соотношении шансы команд выглядят следующим образом:

Победа Шахтера – 68%

Ничья – 21%

Победа Александрии – 11%

Где смотреть

Матч Александрия – Шахтер в прямом эфире покажет канал "Футбол-1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 14:00.