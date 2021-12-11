11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
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Александрия

14:00

Шахтер

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
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Александрия – Шахтер: онлайн матча чемпионата Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
11 декабря, 11:21
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В субботу, 11 декабря, состоится матч 18-го тура чемпионата Украины: Александрия на стадионе "Ника" примет донецкий Шахтер. Следите за поединком с помощью нашей онлайн-трансляции

Матч Александрия – Шахтер начнется в 14:00. Мы проведем мультимедийный онлайн с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

Трансляцию матча
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ОНЛАЙН АЛЕКСАНДРИЯ – ШАХТЕР

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Это последний матч для команды в 2021 году. Перед зимним перерывом Шахтер идет на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, но опережает Динамо лишь по дополнительным показателям.

Отметим, что это преимущество очень шаткое – "горняки" забили только на один гол больше.

Шахтер забил шесть голов Львову
Шахтер забил шесть голов Львову / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Александрия завершит год на шестой строчке. Подняться выше даже в случае победы над Шахтером Александрия не сможет, но и ниже не опустится.

Кстати, касаемо важности голов. Александрийцы имеют лучшую защиту в лиге после Динамо и Шахтера, так что сегодня подопечным Роберто Де Дзерби будет в атаке непросто.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
17
14
2
1
47
9
38
44
Забитые 47
Пропущенные 9
Разница 38
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
17
14
2
1
46
8
38
44
Забитые 46
Пропущенные 8
Разница 38
Результаты последних матчей: В В В П В
3
Днепр-1 Днепр-1 Дне
18
13
1
4
35
17
18
40
Забитые 35
Пропущенные 17
Разница 18
Результаты последних матчей: В В В В В
4
Заря Заря Зар
17
11
2
4
36
18
18
35
Забитые 36
Пропущенные 18
Разница 18
Результаты последних матчей: В В П В В
5
Ворскла Ворскла Вор
17
9
5
3
29
17
12
32
Забитые 29
Пропущенные 17
Разница 12
Результаты последних матчей: Н П В В Н
6
Александрия Александрия Але
17
7
5
5
18
14
4
26
Забитые 18
Пропущенные 14
Разница 4
Результаты последних матчей: В П П В Н
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забитые 22
Пропущенные 27
Разница -5
Результаты последних матчей: П Н В П В
8
Верес Верес Вер
17
6
4
7
14
19
-5
22
Забитые 14
Пропущенные 19
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В П Н
9
Колос Колос Кол
17
6
3
8
12
22
-10
21
Забитые 12
Пропущенные 22
Разница -10
Результаты последних матчей: В В Н В П
10
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
17
6
1
10
16
27
-11
19
Забитые 16
Пропущенные 27
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
11
Рух Рух Рух
16
4
5
7
15
20
-5
17
Забитые 15
Пропущенные 20
Разница -5
Результаты последних матчей: Н В П П Н
12
Львов Львов Льв
17
4
4
9
13
29
-16
16
Забитые 13
Пропущенные 29
Разница -16
Результаты последних матчей: П В В П В
13
Ингулец Ингулец Инг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забитые 13
Пропущенные 28
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П Н П
14
Черноморец Черноморец Чер
17
2
5
10
18
39
-21
11
Забитые 18
Пропущенные 39
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П В Н
15
Минай Минай Мин
17
1
7
9
11
28
-17
10
Забитые 11
Пропущенные 28
Разница -17
Результаты последних матчей: П П Н Н П
16
Мариуполь Мариуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забитые 21
Пропущенные 44
Разница -23
Результаты последних матчей: П Н П П В

Форма команд

После двух поражений подряд от Днепра-1 и Зари в прошлом туре Александрия наконец-то одержала победу, разгромив Минай (3:0).

Шахтер в предыдущем туре ЧУ уничтожил Львов (6:1), а посреди недели в последнем матче в Лиге чемпионов сыграл вничью с Шерифом (1:1).

История противостояния

Команды провели 25 матчей между собой, 18 из которых завершились в пользу Шахтера. Три встречи выиграла Александрия и еще в четырех матчах победителя выявить не удалось.

В первом круге Александрия обыграла Шахтер в Киеве со счетом 2:1, а в целом "горняки" не могут обыграть александрийцев четыре матча подряд – с июня 2020-го.

Составы команд

Шахтер прибыл в Александрия в составе 20 человек. Вернулись в строй Исмаили и Фернандо, но вне заявки остался Марлос, чей контракт с клубом истекает в конце года. Зато в заявку попал Жуниор Мораес.

Марлос с Александрией не сыграет
Марлос с Александрией не сыграет / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

  • Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин
  • Защитники: Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Валерий Бондарь
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Педриньо
  • Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Фернандо

Котировки букмекеров

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 1.39, на ничью – 4.60, на победу Александрии – 8.50.

В процентном соотношении шансы команд выглядят следующим образом:

  • Победа Шахтера – 68%
  • Ничья – 21%
  • Победа Александрии – 11%

Где смотреть

Матч Александрия – Шахтер в прямом эфире покажет канал "Футбол-1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 14:00.

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КОТИРОВКИ НА МАТЧИ УПЛ

Александрия

Сегодня

14:00

Шахтер

8.80

4.90

1.36
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Александрия
17
18:14
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Ингулец
17
13:28
13
14
Черноморец
17
18:39
11
15
Минай
17
11:28
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
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Суббота, 11 декабря
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