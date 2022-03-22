Александр Усик покинет Украину во время войны

Усику не запрещено выезжать из Украины / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Александр Усик уедет из Украины для подготовки к реваншу с Энтони Джошуа.

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Об этом сообщил в Twitter эксперт Майк Коппинджер.

Поединок Усик – Джошуа планируется на конец мая или начало июня. Первый бой выиграл Усик и забрал у британца чемпионские пояса.

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Надо отметить, что в военное время Александр Усик может вполне легально покинуть Украину – у него трое детей. Дочь Елизавета (2010 г.р.) и двое сыновей – Кирилл (2013) и Михаил (2015).

Украинский боксер Василий Ломаченко не собирается покидать страну в ближайшее время. Он принял решение отказаться от титульного поединка с Джорджем Камбососом.