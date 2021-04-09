Александр Усик отказался от горшка: боксер показал новый имидж

Александр Усик изменил имидж. Украинский боксер отправился в барбершоп, но не сразу определился с новой прической. Сначала боксера постригли "под горшок", в стиле монахов.

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Впрочем, судя по всему, такой образ Усику пришелся не по душе, поэтому Александр сделал выбор в пользу коротких волос. С новой прической Усик вышел в прямой эфир со своими подписчиками немного позже.

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Вчера мы писали, что эвакуатор забрал автомобиль Усика за неправильную парковку. Боксеру пришлось заплатить за нарушение правил ПДД, хотя он утверждает, что никаких запрещающих знаков не видел.

Ранее мы писали, что Усик и Ломаченко станут героями компьютерной игры. Украинские боксеры пока что ожидают выхода на ринг в 2021 году.

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