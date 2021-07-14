Абсолютно голая с ребенком: жена чемпиона мира опубликовала откровенное фото

Дочка у Дженсона и Бритни родилась в декабре
Перед самым Новым годом в семье чемпиона мира в Формуле-1 Дженсона Баттона случилось пополнение. Его супруга, известная модель Бритни Уорд, родила девочку. Дочь назвали Ленни Монро.
Сегодня Бритни снялась с малюткой в неоднозначной фотосессии. Модель сфотографировалась абсолютно голой.
Кстати, пара воспитывает двоих детей. В июле 2019-го у них родился сын Хендрикс.
Чемпион мира 2009 года Формулы-1 Баттон живет с Бритни с 2016 года, после того, как расстался с японской моделью Джессикой Мичибатой. 12 июня 2018 года Баттон обручился с Бритни Уорд после двух лет знакомства. В 2015-м девушка появилась в журнале Playboy как "Мисс январь".
Читайте также:
- Аппетитная украинская покеристка оголила грудь на пляже в Таиланде
- Пошла против правил: велосипедистка полностью разделась для Instagram
- Клеопатра позавидует: горячая волейболистка позирует в желтом купальнике в Египте
- Купальник не удержал грудь сексапильной волейболистки
- Красный или желтый? Украинская волейболистка показала огненные фото в купальнике
Новости на эту же тему: