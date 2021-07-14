Абсолютно голая с ребенком: жена чемпиона мира опубликовала откровенное фото

Известная модель Бритни Уорд, супруга чемпиона мира в Формуле-1 Дженсона Баттона, снялась с дочкой в неоднозначной фотосессии

Дочка у Дженсона и Бритни родилась в декабре

Перед самым Новым годом в семье чемпиона мира в Формуле-1 Дженсона Баттона случилось пополнение. Его супруга, известная модель Бритни Уорд, родила девочку. Дочь назвали Ленни Монро.

Сегодня Бритни снялась с малюткой в неоднозначной фотосессии. Модель сфотографировалась абсолютно голой.

Кстати, пара воспитывает двоих детей. В июле 2019-го у них родился сын Хендрикс.

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Чемпион мира 2009 года Формулы-1 Баттон живет с Бритни с 2016 года, после того, как расстался с японской моделью Джессикой Мичибатой. 12 июня 2018 года Баттон обручился с Бритни Уорд после двух лет знакомства. В 2015-м девушка появилась в журнале Playboy как "Мисс январь".

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