А Зина – все равно лучший: оценки Манчестер Сити и Челси за финал Лиги чемпионов

Украинский защитник в составе побежденных получил самую высокую оценку от аналитиков, а УЕФА назвал игроком матча французского хавбека Канте

Зинченко vs Хаверц / Фото: REUTERS

В субботу поздно вечером Челси обыграл Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов и второй раз взял трофей. Единственный мяч лондонцы забили в конце первого тайма. Немец Кай Хаверц реализовал выход один на один с Эдерсоном.

В том моменте скоростной футболист Челси убежал от Александра Зинченко, хотя не факт, что именно украинец должен был отвечать за бывшего хавбека Байера. Интересно, что аналитики популярного статистического ресурса WhoScored именно уроженца Радомышля посчитали лучшим в составе МанСити. Левому защитнику выдали оценку 7,0. Также высокие баллы получили его партнеры по обороне Рубен Диаш (6,9) и Кай Уокер (6,8).

А вот игроки атакующей линии не смогли себя проявить в должной мере: Агуэро и Бернарду Силве выдали 6,0, как и вратарю Эдерсону; у Стерлинга и Мареза – 6,1.

При этом WhoScored наивысшую оценку выдал Каю Хаверцу (8,0). А вот УЕФА приз лучшего игрока матча отдал французу Н'Голо Канте. 30-летний полузащитник проделал огромный объем работы в средней линии и помогал обороне.

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Напомним, "горожане" впервые в своей истории пробились в решающий матч элитного еврокубка.

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