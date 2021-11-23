А зарплату не подняли: Петракова кинули с повышением в сборной Украины

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

Победа над Боснией сделала Петракова полноценным тренером сборной Украины, но это никак не отразилось на окладе коуча.

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По информации программы ТаТоТаке, оклад Петракова остался на том же уровне.

Александр Петраков стал полноценным тренером сборной Украины / Фото: Reuters

Но в контракте тренера предусмотрены бонусы – если он выведет команду в финальную часть ЧМ-2022, то в разы отобьет свою зарплату.

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Как мы писали ранее, Петраков зарабатывал в сборной Украины в семь раз меньше Андрея Шевченко – 10 тысяч долларов в месяц.

И это ему подняли зарплату вдвое по сравнению с его окладом с юниорской сборной U-19, с которой он становился чемпионом мира.