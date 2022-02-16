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А вот и реакция Усика на угрозу вторжения России в Украину

Максим Мельник
16 февраля, 11:39
Обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, судя по словам его менеджера, даже не взволнован

Александр Усик / Фото: YouTube

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину не отвлекает Александра Усика – заявил его менеджер-литовец Эгис Климаса.

При этом сложившаяся ситуация исключает проведение реванша Усик – Джошуа в Украине, – сказал Климас в интервью американскому каналу Triller.

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"Я думаю, что вариант с Украиной сегодня даже не обсуждается", – сказал менеджер Усика Климас.

  • "Я как раз хотел спросить вас, отвлекает ли Усика ситуация в Украине, все то, что происходит?" – поинтересовался после этого у Климаса американский журналист.
  • "Ничто не в состоянии отвлечь Усика, поскольку в какой бы ситуации он не оказался, он всегда пытается найти позитив. Не думаю, что он даже озабочен по поводу этого. Он сфокусирован на деле", – ответил менеджер украинского боксера.

"Усик недавно был в Турции и сыграл в футбол за один из украинских профессиональных клубов. Он очень хорошо себя показал", – добавил Климас.

Отметим, что Усик умеет управлять бронетранспортером. Боксер научился этому в 2015 году, когда посетил полигон Госпогранслужбы Украины и под наблюдением военных порулил бронемашиной.

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Ранее украинская разведка подтвердила, что российские войска концентрируются возле границы. После российско-белорусских учений "Запад-2021" подразделения армии РФ не вернулись в места постоянной дислокации, а остались в приграничных с Украиной районах.

О возможности военного вторжения сообщала разведка США. Издание The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что окончательное решение о нападении на Украину в Кремле вероятно еще не принято, но концентрация войск не является блефом.