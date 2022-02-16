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А ось і реакція Усика на загрозу вторгнення Росії в Україну

Максим Мельник
16 лютого, 11:39
Володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі, судячи зі слів його менеджера, навіть не схвильований

Олександр Усик / Фото: YouTube

Загроза повномасштабного вторгнення Росії до України не відволікає Олександра Усика – заявив його менеджер-литовець Егіс Клімас.

При цьому ситуація, що склалася, виключає проведення реваншу Усик – Джошуа в Україні, – сказав Клімас в інтерв'ю американському каналу Triller.

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"Я гадаю, що варіант із Україною сьогодні навіть не обговорюється", – сказав менеджер Усика Клімас.

  • "Я саме хотів запитати вас, чи відволікає Усика ситуація в Україні, все те, що відбувається?" – поцікавився після цього у Клімаса американський журналіст.
  • "Ніщо не в змозі відволікти Усика, оскільки в будь-якій ситуації, в якій би він не опинився, він завжди намагається знайти позитив. Не думаю, що він навіть стурбований цим. Він сфокусований на справі", – відповів менеджер українського боксера.

"Усик нещодавно був у Туреччині та зіграв у футбол за один із українських професійних клубів. Він дуже добре себе проявив", – додав Клімас.

Зазначимо, що Усик вміє керувати бронетранспортером. Боксер навчився цьому в 2015 році, коли відвідав полігон Держприкордонслужби України та під наглядом військових покерував бронемашиною.

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Раніше українська розвідка підтвердила, що російські війська зосереджуються біля кордону. Після російсько-білоруських навчань "Захід-2021" підрозділи армії РФ не повернулися до місць постійної дислокації, а залишилися у прикордонних з Україною районах.

Про можливість воєнного вторгнення повідомляла розвідка США. Видання The New York Times з посиланням на джерела в спецслужбах повідомило, що остаточне рішення про напад на Україну в Кремлі, ймовірно, ще не ухвалене, але концентрація військ не є блефом.