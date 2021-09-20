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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
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А вдруг поможет: Роналду записал обращение к футболисту в коме

Александр Трикиша
20 сентября, 18:22
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду обратился к футболисту Дэнни Ходжсону, который находится в коме. Футболист пострадал в результате нападения в Австралии

Криштиану Роналду записал обращение к игроку в коме / Фото: REUTERS

Английский нападающий Дэнни Ходжсон выступает за австралийский ЭКУ Джоондалуп. В начале сентября игрок был избит на железнодорожном вокзале города Перт – 15-летний парень нанес ему удар кулаком по затылку.

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"Привет, Дэнни. Я услышал о твоей истории. Надеюсь, ты быстро поправишься. Я приглашаю тебя на одну из наших игр в Манчестер.

Поправляйся скорее, мой друг", – сказал Роналду в видеообращении в программе 10 News Perth.

В результате удара у Ходжсона диагностировали перелом черепа, а на следующий день произошло кровоизлияние в мозг, поэтому врачи ввели футболиста в искусственную кому, пишет gol.ru.

Ране мы писали, что девушка вышла из девятимесячной комы после видеообращения легендарного футболиста. Сердцебиение футболистки участилось, когда она впервые услышала его голос.

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