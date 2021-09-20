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2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
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А раптом допоможе: Роналду записав звернення до футболіста в комі

Олександр Трикіша
20 вересня, 18:22
Нападаючий Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду звернувся до футболіста Денні Ходжсону, який перебуває в комі. Футболіст постраждав у результаті нападу в Австралії

Кріштіану Роналду записав звернення до гравця в комі / Фото: REUTERS

Англійський нападник Денні Ходжсон виступає за австралійський ЕКУ Джоондалуп. На початку вересня гравець був побитий на залізничному вокзалі міста Перт – 15-річний хлопець завдав йому удар кулаком по потилиці.

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"Привіт, Денні. Я почув про твою історію. Сподіваюся, ти швидко одужаєш. Я запрошую тебе на одну з наших ігор у Манчестері.

Видужуй швидше, мій друже", – сказав Роналду в відеозверненні в програмі 10 News Perth.

В результаті удару у Ходжсона діагностували перелом черепа, а на наступний день стався крововилив у мозок, тому лікарі ввели футболіста в штучну кому, пише gol.ru.

Рані ми писали, що дівчина вийшла з дев'ятимісячної коми після відеозвернення легендарного футболіста. Серцебиття футболістки почастішало, коли вона вперше почула його голос.

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