А с головой у него все в порядке? Балотелли бегал за одноклубниками с зажигалкой и лаком

Количество проделок Супер Марио давно превысило число его забитых голов. Об одном таком странном поступке своего бывшего одноклубника рассказал финский полузащитник Симон Скрабб, который играл с итальянцем в Брешии.

Читайте также: Футболист, спустивший в унитаз свою карьеру, скинул пять кило ради дебюта в новом клубе

Однажды скандалист решил поджечь волосы своим партнерам по команде, вспоминает Скрабб.

"Когда я прибыл в Брешию, никто не говорил по-английски. В первое время Марио Балотелли был у меня в качестве переводчика. Я помню, что вначале все было здорово.

Но потом все изменилось. Я думал, что он хороший парень. Сначала он был своего рода капитаном команды. Потом наступил карантин, и он ушел в себя. Это было немного странно. Никогда не знал, чего от него ожидать.

Однажды он преследовал своих партнеров по команде с зажигалкой и лаком, чтобы поджечь им волосы", – цитирует Скрабба Marca.