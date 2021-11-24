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ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
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4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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А з головою в нього все гаразд? Балотеллі бігав за одноклубниками із запальничкою та лаком

Сергій Шаховець
24 листопада, 15:53
Епатажний футболіст розтринькав свій талант на постійні скандали, які супроводжували протягом його кар'єри

Маріо Балотеллі неодноразово потрапляв у скандальні ситуації / Фото: Getty Images

Кількість витівок Супер Маріо давно перевищила кількість його забитих голів. Про один такий дивний вчинок свого колишнього одноклубника розповів фінський півзахисник Симон Скрабб, який грав із італійцем у Брешії.

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Якось скандаліст вирішив підпалити волосся своїм партнерам по команді, згадує Скрабб.

"Коли я прибув до Брешії, ніхто не говорив англійською. Спочатку Маріо Балотеллі був у мене як перекладач. Я пам'ятаю, що спочатку все було здорово.

Але потім усе змінилося. Я думав, що він добрий хлопець. Спочатку він був свого роду капітаном команди. Потім настав карантин, і він пішов у себе. Це було трохи дивно. Ніколи не знав, чого від нього чекати.

Якось він переслідував своїх партнерів по команді із запальничкою та лаком, щоб підпалити їм волосся", – цитує Скрабба Marca.

Маріо Балотеллі / Фото: Instagram

Нагадаємо, що італійський форвард виступав за Брешію у сезоні 2019/20, хоча контракт Балотеллі з клубом був розрахований до 2022 року. Однак через гучні конфлікти і виліт команди з Серії А угода була розірвана достроково.

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/ Фото: AFP

Наразі скандаліст, який міг стати зіркою світової величини у футболі, виступає за турецький Адана Демірспор, забивши п'ять м'ячів у 14 матчах нинішнього сезону.