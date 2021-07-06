А он когда-нибудь был дома? Шмейхель уколол англичан за песню "футбол возвращается домой"

Датский вратарь с юмором ответил на вопрос журналиста на пресс-конференции перед матчем с Англией. Шмейхель напомнил, что Англия еще ни разу не выигрывала чемпионат Европы

Каспер Шмейхель подколол Англию перед полуфиналом Евро-2020 / Фото: Reuters

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель накануне полуфинального матча Евро-2020 против Англии посетил пресс-конференцию, где у него случился забавный диалог с одним из британских журналистов. А сегодня играют Италия и Испания. Трансляция Италия – Испания есть на нашем сайте.

Читайте также: В последний раз выигрывали, когда еще динозавры были живы: звезда футбола троллит Англию

Английские болельщики уверены в победе своей команды на Евро-2020, поэтому кричат на каждом шагу: "Футбол возвращается домой", намекая на происхождение игры миллионов. Голкипера спросили: "Что для вас значило бы помешать этому?"

"А он когда-нибудь был дома? Имею в виду, вы когда-нибудь выигрывали?", – ответил Шмейхель, намекая на то, что Англия еще ни разу в своей истории не побеждала на чемпионате Европы. Журналист сказал, что это было в 1966 году, но Каспер его поправил – та победа была на чемпионате мира.

Зато Дания становилась чемпионом Европы в 1992 году, попав в финальную часть совершенно случайно, когда к турниру не допустили сборную Югославии. Матч Англия – Дания состоится в среду, 7 июля, на стадионе "Уэмбли", начало – в 22:00.

Ранее мы писали, что Эриксена и врачей, которые спасли ему жизнь, пригласили на финал Евро-2020. Игрок сборной Дании, который пережил остановку сердца, вместе с женой и шестью медиками смогут посмотреть финал Евро-2020 в Лондоне на "Уэмбли".