А как же скрепы? Баскетболистка российского клуба и ее жена стали мамами. Или папами

Брианна и Марта с ребенком / Фото: Instagram

Баскетболистка российского клуба УГМК из Екатеринбурга Брианна Стюарт опубликовала в соцсетях фотографию с Мартой Саргай и новорожденным ребенком.

"Появление Руби стало лучшей частью 2021 года и одним из лучших моментов в моей жизни. Стать мамой – самое важное из того, что я делала, так что я с нетерпением жду каждого прекрасного и сложного момента в семье из трех человек", – заявила Стюарт.

Сообщается, что ребенка родила суррогатная мать.

Весной этого года Брианна обручилась с испанской баскетболисткой Мартой Саргай, выступающей за Жирону. В июле пара сыграла свадьбу на неформальной церемонии.

Кстати, на Олимпийских играх в Токио Стюарт в составе сборной США завоевала золотую медаль.

В апреле 2021 года Брианн Стюарт в составе УГМК выиграла чемпионат России и Евролигу. Также ее признали MVP "Финала четырех" Евролиги и MVP сезона в Премьер-лиге. Кроме того, в составе сборной США Брианна выигрывала Олимпиаду-2016 и два чемпионата мира – 2014 и 2018.

Марта Саргай в составе сборной Испании стала серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Кроме этого, выиграла серебряные медали на чемпионате мира 2014 года в Турции и бронзовые медали на домашнем чемпионате мира 2018 года, а также стала победительницей чемпионата Европы 2013 и 2019 года.

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