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Олимпийская чемпионка из российского клуба сделала предложение девушке

3 мая, 14:47

Любомир Луканюк , Андрей Трофимов

Знаменитая баскетболистка Брианна Стюарт обручилась с Мартой Саргай, обе спортсменки выигрывали олимпийские медали в Рио-де-Жанейро

Баскетболистка российского клуба УГМК из Екатеринбурга Брианна Стюарт сообщила о помолвке с Мартой Саргай, которая выступает за Жирону.

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Стюарт выложила несколько фото в Instagram, на которых она делает предложение своей избраннице.

"Я сделала это. Она сказала мне "Да", – написала Стюарт.

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В апреле 2021 года Стюарт в составе УГМК выиграла чемпионат России и Евролигу. Также ее признали MVP "Финала четырех" Евролиги и MVP сезона в Премьер-лиге.

Кроме того, в составе сборной США Брианна выигрывала Олимпиаду-2016 и два чемпионата мира – 2014 и 2018.

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Марта Саргай в составе сборной Испании стала серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Кроме этого выиграла серебряные медали на чемпионате мира 2014 года в Турции и бронзовые медали на домашнем чемпионате мира 2018 года, а также стала победительницей чемпионата Европы 2013 и 2019 года.

Ранее мы писали, что российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о плюсах однополых отношений. По мнению спортсменки, девушки легче налаживают связь и эмоциональную близость друг с другом, с мужчинами же часто происходит недопонимание. Кроме того, женщина лучше знает психологию представительницы своего пола, в связи с чем ей проще "подкатить" к понравившейся девушке.

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