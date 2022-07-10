А как же 500 миллионов? Фьюри унизил Усика заявлением о бое с Джошуа

Фьюри готов биться с Джошуа, но не с Усиком

Чуть более чем через месяц состоится бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Первый поединок боксеров в прошлом году выиграл украинец, которому достались чемпионские пояса WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Победитель боя может сразиться с Тайсоном Фьюри за объединение поясов. Сейчас "Цыганский король" владеет титулом чемпиона по версии WBC. Правда, сам британец играет на публику и спекулирует на возможном бое.

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Сначала британец сказал, что вернется на ринг лишь за 500 миллионов долларов, за что был высмеян Усиком. Позже Фьюри отказался от боя с украинцем вне зависимости от исхода поединка против Джошуа. Теперь же Тайсон готов драться бесплатно, но лишь против AJ, а не Александра.

"У мистера Бизнесмена все лишь о деньгах, он не боец. Я клянусь, что надеюсь на его перемогу в поединке с Усиком, чтобы я мог вернуться с пенсии и подраться с ним бесплатно. Но у меня есть условия. Я хочу бой на "Уэмбли", чтобы вход был свободным, а трансляция в Англии – бесплатной. Я побьюсь с ним в Англии, не за границе за большие деньги. Тут, для людей".

Отметим, что в конце апреля Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде, защитив пояс WBC. После поединка "Цыганский король" объявил о завершении карьеры. Дескать, это обещание его жене.