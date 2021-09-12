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А Баюл помолодела: отказница от Украины показала, какая она американка

Андрей Трофимов
12 сентября, 17:53
Первая олимпийская чемпионка независимой Украины старается по максимуму дистанцироваться от своей родной страны, используя для этого национальные символы США

Оксана Баюл. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Instagram

Баюл отказалась от украинского гражданства после того, как ее не пригласили в Киев на празднование 30-летия независимости Украины.

"Пора. Я больше ничего никому не доказываю. Нет так нет. Головой в бортик без меня", – сказала тогда фигуристка, в 1994-м ставшая первой олимпийской чемпионкой независимой Украины

Позже, в День независимости Украины, Баюл призналась в любви к США.

А теперь Оксана, проживающая в Лас-Вегасе, показала в Instagram, какая она американка.

Баюл замотала на шею платок в виде американского флага и повесила себе на грудь брошь-сердечко с той же "штатовской" цветовой гаммой.

При этом Оксана, надев жемчужные сережки, подрумянила щеки, подчеркнула тушью ресницы и подкрасила губы.

Словом, помолодела.

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Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины, которой сейчас 43, уже более длинная фамилия. Она – Оксана Баюл-Фарина. В США фигуристка обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джей Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

Их дочке Софии, которую Оксана учит фигурному катанию, идет седьмой год.

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