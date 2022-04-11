7 раз подряд лучший! Невероятное достижение украинского тренера

Ребров в седьмой раз подряд лучший в ОАЭ

Украинский специалист Сергей Реброва с нетерпением ждет завершения сезона в Эмиратах, чтобы вернуться в страну и стать на защиту своего государства. Но забывать о своих профессиональных качествах ответственный тренер не собирается.

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Сергей Ребров стал лучшим тренером марта в чемпионате ОАЭ. И это уже седьмой раз подряд! А если учесть то факт, что за январь и февраль присуждалась одна награда, то Ребров уже восемь месяцев не знает себе равных в Эмиратах.

Удивительно достижение покорилось Реброву после победы и ничьи в мартовских матчах. Команда украинца Аль-Айн уверенно лидирует в чемпионате, имея отрыв от преследователей в 7 очей за 6 туров до завершения соревнований. Аль-Айн следует за своим рекордным 14 чемпионским титулом, и именно Ребров может вернуть команду на вершину в ОАЭ.

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Сергей Ребров высказался и о действии Западных союзников Украины. Он считает, что помощь, которую обещали страны Европы, слишком долго идет в Украину.