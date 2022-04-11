7 разів поспіль найкращий! Неймовірне досягнення українського тренера

Ребров усьоме поспіль найкращий в ОАЕ

Український фахівець Сергій Реброва з нетерпінням чекає завершення сезону в Еміратах , щоб повернутися в країну та стати на захист своєї держави. Але забувати про свої професійні якості відповідальний тренер не збирається.

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Сергій Ребров став найкращим тренером березня у чемпіонаті ОАЕ. І це вже всьоме поспіль! А якщо зважити на той факт, що за січень і лютий присуджувалася одна нагорода, то Ребров уже вісім місяців не знає собі рівних в Еміратах.

Досягнення підкорилося Реброву після перемоги та нічиї в березневих матчах. Команда українця Аль-Айн впевнено лідирує у чемпіонаті, маючи відрив від переслідувачів у 7 очей за 6 турів до завершення змагань. Аль-Айн слідує за своїм рекордним 14 чемпіонським титулом, і саме Ребров може повернути команду на вершину до ОАЕ.

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Сергій Ребров висловився про Західних союзників України. Він вважає, що допомога, яку обіцяли країни Європи, надто довго йде в Україну.