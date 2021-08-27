27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
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6-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции, котировки

Любомир Луканюк
27 августа, 16:23
Лидеры УПЛ Динамо, Шахтер и Десна сыграют против команд второй части турнирной таблицы – Колоса, Миная и Вереса

Динамо и Колос играют на "Олимпийском" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Шестой тур чемпионата Украины по футболу пройдет как раз накануне отборочных матчей ЧМ-2022. Он разбит на три дня – с 27 по 29 августа.

Вашему вниманию – расписание матчей, котировки букмекеров, результаты игр и турнирная таблица Премьер-лиги.

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Пятница, 27 августа

19:30. Черноморец – Александрия
Котировки: 3.40 – 3.35 – 2.18
Где смотреть: Футбол 1

Суббота, 28 августа

14:00. Ингулец – Мариуполь
Котировки: 2.55 – 3.45 – 2.70
Где смотреть: Футбол 2

17:00. Металлист 1925 – Днепр-1
Котировки: 4.50 – 3.85 – 1.76
Где смотреть: Футбол 2

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19:30. Динамо – Колос
Котировки: 1.31 – 5.50 – 9.20
Где смотреть: 2+2

Воскресенье, 29 августа

14:00. Десна – Верес
Котировки: 1.55 – 4.20 – 5.90
Где смотреть: Футбол 1

17:00. Минай – Шахтер
Котировки: 15.00 – 6.70 – 1.20
Где смотреть: Футбол 1

19:30. Заря – Ворскла
Котировки: 2.11 – 3.50 – 3.40
Где смотреть: УНИАН

19:30. Рух – Львов
Котировки: 2.41 – 3.35 – 2.95
Где смотреть: Футбол 1

Турнирная таблица

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