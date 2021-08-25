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Очередная отставка в УПЛ. Еще один львовский клуб остался тренера

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
25 августа, 14:49
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Анатолий Бессмертный покинул ФК Львов после серии неудач на старте сезона УПЛ
Анатолий Безсмертный подал в отставку с поста главного тренера ФК Львова
Анатолий Безсмертный подал в отставку с поста главного тренера ФК Львова / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Наставник Львова Анатолий Безсмертный подал в отставку с поста главного тренера. Руководство команды приняло решение украинского специалиста.

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"Это непростое решение, однако команде нужны изменения. Могу заверить, что всегда был нацелен на результат, которого, к сожалению, не удалось достичь на старте чемпионата.

Ингулец оказался сильнее Львова
Ингулец оказался сильнее Львова / Фото: ПФЛ

Трудно объективно оценивать собственную работу – на детальный анализ будет время позже, но уже сейчас я чувствую, что команде нужны кардинальные изменения, чтобы продолжать совершенствоваться.

Хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленный кредит доверия, игрокам – за характер, а болельщикам – за поддержку, – это был фантастический период", – прокомментировал свою отставку Анатолий Бессмертный.

Анатолий Безсмертный подал в отставку с поста главного тренера ФК Львова
Анатолий Безсмертный подал в отставку с поста главного тренера ФК Львова / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Напомним, что Анатолий Безсмертный возглавил команду в марте этого года и сумел финишировать с ней на 8-м месте в турнирной таблице.

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В нынешнем сезоне Львов провел 5 поединков под руководством Безсмертного, но смог завоевать только два очка и закрепился на дне турнирной таблицы.

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