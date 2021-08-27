6-й тур чемпіонату України з футболу: розклад, трансляції, котирування

Динамо - Колос грають на "Олімпійському" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Шостий тур чемпіонату України з футболу пройде якраз напередодні відбіркових матчів ЧС-2022. Він розбитий на три дні – з 27 по 29 серпня.
До вашої уваги – розклад матчів, котирування букмекерів, результати ігор та турнірна таблиця Прем'єр-ліги.
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П'ятниця, 27 серпня
19:30. Чорноморець – Олександрія
Котирування: 3.40 – 3.35 – 2.18
Де дивитись: Футбол 1
Субота, 28 серпня
14:00. Інгулець – Маріуполь
Котирування: 2.55 – 3.45 – 2.70
Де дивитись: Футбол 2
17:00. Металіст 1925 – Дніпро-1
Котирування: 4.50 – 3.85 – 1.76
Де дивитись: Футбол 2
19:30. Динамо – Колос
Котирування: 1.31 – 5.50 – 9.20
Де дивитись: 2 + 2
Неділя, 29 серпня
14:00. Десна – Верес
Котирування: 1.55 – 4.20 – 5.90
Де дивитись: Футбол 1
17:00. Минай – Шахтар
Котирування: 15.00 – 6.70 – 1.20
Де дивитись: Футбол 1
19:30. Зоря – Ворскла
Котирування: 2.11 – 3.50 – 3.40
Де дивитись: УНІАН
19:30. Рух – Львів
Котирування: 2.41 – 3.35 – 2.95
Де дивитись: Футбол 1
Турнірна таблиця