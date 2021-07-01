58-летний ветеран: "Даже со мной в составе Англия бы обыграла Украину"

Знаменитый в прошлом игрок сборной Шотландии Алли Маккойст посмотрел наш матч против Швеции и уверен, что англичане спокойно выйдут в полуфинал

Маккойст в Глазго смотрел матч Украины и Швеции

Звезда шотландского футбола Алли Маккойст поделился мнением о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата Европы между сборными Украины и Англии.

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"Я был на "Хэмпден Парк", видел матч Украина – Швеция. Англия бы обыграла украинцев со мной и Хендерсоном в опорной зоне. Поставил бы Алана Брэйзила рядом, но, вероятно, мне понадобится Хендерсон. Украинцы не могут убежать за спину.

Украина даже не была лучше Швеции, хоть и победила", – сказал Маккойст talksport.com.

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Сейчас Маккойсту 58 лет. Он играл за Шотландию с 1986 по 1998 год, выступал на Евро-1992. Хендерсон сейчас играет на Евро-2020 – ему 31 год, а вот Брэйзилу – 62. То есть, Маккойст не высокого мнения о нашей команде.

Ранее мы писали, что знаменитый украинский футболист Олег Кузнецов предсказывает Украине победу над Англией в серии пенальти.

Смотрите, как Украина обыграла Швецию: