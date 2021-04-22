50 дней до старта Евро: что нужно знать

УЕФА может увеличить заявку команд и количество замен, заставить всех вакцинироваться и будет проводить матчи исключительно со зрителями

До начала такого долгожданного чемпионата Европы по футболу, который опаздывает на год от изначально запланированного срока, остается совсем немного времени. Пока все еще в разгаре клубный сезон, компетентными людьми принимаются важнейшие организационные решения.

Обязательная вакцинация

В частности, прогнозируется, что сборным позволят включить в итоговую заявку на турнир не 23 футболистов, а на два больше. Также уже официально известно, что тренеры смогут проводить по 5 замен. Все это – следствие пандемии коронавируса.

УЕФА и их медицинская комиссия активно разрабатывают медицинский протокол. Поговаривают, что в планах включить в него обязательную вакцинацию всех участников процесса – игроков, тренерский штаб, технический и руководящий персонал каждой из команд.

Также УЕФА изменила правила допуска зрителей на трибуны на поединки, проходящие под юрисдикцией этой организации. Ранее ими было четко регламентирована возможность заполнять трибуны не более чем на 30% от общей вместимости стадионов. Теперь же рамки сняты и соответствующие решения будут принимать местные органы эпидемиологического контроля.

Евро-2020 / Фото: Reuters

Сокращение принимающих городов

За 50 дней до старта чемпионата Европы возникла новая дилемма: некоторые страны – Испания, Ирландия и Германия, которые должны были принимать матчи Евро в Бильбао, Дублине и Мюнхене, могут лишиться своей роли, так как не могут гарантировать, что будет разрешено принимать зрителей. В частности, мэр Мюнхена Дитер Райтер заявил: "Увы, по состоянию на сейчас, нельзя исключать, что мы не сможем допустить зрителей на трибуны в июне. Это будет зависеть от ситуации с заражениями и требований по защите от инфекции в регионе Бавария".

Учитывая, что УЕФА отказывается проводить поединки при пустых трибунах и хочет получить гарантии от местных властей, они ставят вопрос ребром: либо вы гарантируете возможность принять болельщиков, либо мы забираем у вас право принимать матчи. Так, по слухам, поединки группового этапа между сборными Польши, Словакии и Швеции, а также одна игра четвертьфинала, которые должны были пройти в Дублине, будут перенесены в Санкт-Петербург. Окончательное решение по принимающим городам должно быть оглашено завтра, 23 апреля.

Скорее всего, в Бильбао не будет матчей чемпионата Европы.

От 25% до 100% на трибунах

Ранее лишиться своих матчей мог и Рим, где, в частности, запланировано открытие турнира поединком Турция – Италия, однако, стало известно, что на "Стадио Олимпико" допустят не менее 25% от вместительности (приблизительно 18 тысяч человек). Также на 25% планируют заполнить "Уэмбли" в Лондоне на матчах группового этапа и 1/8й финала, а относительно полуфинала и финала примут решение позже. Амстердам, Бухарест, Глазго и Копенгаген – 25%-33%, не исключая увеличение этого процента. Санкт-Петербург и Баку – 50%, а Будапешт – даже 100%, но со строжайшим соблюдением правил.

Ограничения на въезд в страну

Однако, важно знать, что некоторые страны планируют полностью ограничить въезд болельщиков из-за границы, поэтому эти квоты на посещение стадионов смогут заполнить только резиденты. Либо же разрешение на въезд будет получено при определенных условиях: в частности, после 14-дневного карантина, наличия отрицательного ПЛР-теста или же с ограничением срока пребывания в стране.

Известно, что точно не будут требовать соблюдения карантина в Будапеште – достаточно двух негативных ПЛР-тестов. Азербайджан может позволить получить визу обладателям билетов на матчи гостям из Турции, Швейцарии, Великобритании и стран, сборные которых выйдут в четвертьфинал, запланированный в Баку.

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Прибытие в Бухарест, где, в частности, играет сборная Украины, возможно только при наличие отрицательного ПЛР-теста и с пребыванием на территории Румынии не более, чем три дня. А вот посетить матч сборных Украины и Нидерландов в Амстердаме мы не сможем, так как местная власть запретила въезд из стран, которые не входят в ЕС.

Из-за травм мимо Евро

Увы, за последнее время возник ряд игроков, которые пропустят чемпионат Европы из-за травм. Для защитника Аякса и сборной Нидерландов Дэйли Блинда клубный сезон завершился в конце марта из-за разрыва связки левой лодыжки. Однозначного ответа нет, но, вероятнее всего, на Евро он не сыграет. А если и успеет восстановиться, то вынужден будет ехать без игровой практики более чем в два месяца.

Точно не сыграет на ЧЕ хавбек Рейнджерс и сборной Шотландии Райан Джек, у него серьезная травма берцовой кости из-за которой он вернется к работе не раньше августа. Отлично складывался сезон для полузащитника сборной Венгрии Жольта Кальмара, который, в частности, оформил гол+пас в ворота Болгарии в полуфинальном раунде плей-офф за попадание на Евро, однако в начале апреля он травмировал колено и выбыл более чем на полгода.

Несмотря на старание медиков, не успевает восстановиться до нужного срока форвард сборной Финляндии Расмус Карьялайнен. Во время одной из тренировок Эребру он перенес разрыв кровеносного сосуда шеи.

Точно не примет участие в чемпионате Европы хавбек Ромы и сборной Италии Николо Дзаньоло. Он не сыграл бы на Евро если бы оно проходило прошлым летом из-за травмы крестообразной связки колена, восстановился, но снова перенес идентичную травму в сентябре.

Также пролетает мимо Евро 21-летний фланговый хав Вулверхэмптона и сборной Португалии Педру Нету. Молодой талант недавно повредил коленную чашечку, его ждет операция.

Пока что совершенно непонятно, сможет ли поехать на Евро и полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка. Он получил травму в расположение главной команды страны во время мартовской паузы ФИФА, а в середине апреля стало известно, что сезон для него завершен.

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сборная Украины

Розыгрыш чемпионата Украины завершится раньше планируемого – 9 мая, а 13 числа будет проведен финал Кубка страны. Таким образом, тренерский штаб нашей главной команды получит немало времени, чтобы провести подготовку к матчам чемпионата Европы. Вероятнее всего, этот процесс пройдет в Харькове. Там же, 23 мая команда Шевченко сыграет спарринг против сборной Бахрейна. На 3 июня запланирована встреча с Северной Ирландией, а на 7 июня – с Кипром. Вполне возможно, что эти игры также состоятся в Харькове.

Интересно, что последний тур чемпионата Бельгии, в котором выступает сразу шестеро наших потенциальных сборников (Яремчук, Пластун, Безус, Соболь, Михайличенко и Швед), будет сыгран 22-23 мая. В этот же день будут завершены розыгрыши АПЛ (Зинченко, Ярмоленко) и Серии А (Малиновский, Коваленко).