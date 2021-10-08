30 претендентов на "Золотой мяч". Кто эти люди?

У Месси шесть "Золотих мячей" - это рекорд

Сегодня авторитетный журнал France Football объявил 30 номинантов на "Золотой мяч". Приз лучшему футболисту Европы.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в театре Парижа. Выбирать победителя будут 180 журналистов со всего мира.

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Номинанты на "Золотой мяч"-2021

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Рияд Марез (Манчестер Сити)

Нголо Канте (Челси)

Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд)

Леонардо Бонуччи (Ювентус)

Мэйсон Маунт (Челси)

Харри Кейн (Тоттенхэм)

Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ)

Карим Бензема (Реал)

Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)

Николо Барелла (Интер)

Лионель Месси (Барселона/ПСЖ)

Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

Педри (Барселона)

Лука Модрич (Реал)

Джорджо Кьеллини (Ювентус)

Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)

Неймар (ПСЖ)

Рубен Диаш (Манчестер Сити)

Лаутаро Мартинес (Интер)

Симон Кьер (Милан)

Роберт Левандовски (Бавария)

Жоржиньо (Челси)

Мохамед Салах (Ливерпуль)

Сесар Аспиликуэта (Челси)

Ромелу Лукаку (Интер/Челси)

Криштиану Роналду (Ювентус/Манчестер Юнайтед)

Жерар Морено (Вильярреал)

Фил Фоден (Манчестер Сити)

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Луис Суарес (Атлетико)

Напомним, что в 2020 году награду не вручали. Организаторы объяснили такое решение пандемией коронавируса.