7 октября 21:45
Бельгия 2
Франция 3
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
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Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
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30 претендентов на "Золотой мяч". Кто эти люди?

Любомир Луканюк
8 октября, 21:26
France Football назвал футболистов, которые будут бороться за звание лучшего игрока Европы. Победителя мы узнаем 29 ноября

У Месси шесть "Золотих мячей" - это рекорд

Сегодня авторитетный журнал France Football объявил 30 номинантов на "Золотой мяч". Приз лучшему футболисту Европы.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29 ноября в театре Парижа. Выбирать победителя будут 180 журналистов со всего мира.

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Читайте также: Как 15 украинцев боролись за "Золотой мяч": полный список претендентов за всю историю

Номинанты на "Золотой мяч"-2021

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  • Рияд Марез (Манчестер Сити)
  • Нголо Канте (Челси)
  • Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд)
  • Леонардо Бонуччи (Ювентус)
  • Мэйсон Маунт (Челси)
  • Харри Кейн (Тоттенхэм)
  • Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ)
  • Карим Бензема (Реал)
  • Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
  • Николо Барелла (Интер)
  • Лионель Месси (Барселона/ПСЖ)
  • Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • Педри (Барселона)
  • Лука Модрич (Реал)
  • Джорджо Кьеллини (Ювентус)
  • Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
  • Неймар (ПСЖ)
  • Рубен Диаш (Манчестер Сити)
  • Лаутаро Мартинес (Интер)
  • Симон Кьер (Милан)
  • Роберт Левандовски (Бавария)
  • Жоржиньо (Челси)
  • Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • Сесар Аспиликуэта (Челси)
  • Ромелу Лукаку (Интер/Челси)
  • Криштиану Роналду (Ювентус/Манчестер Юнайтед)
  • Жерар Морено (Вильярреал)
  • Фил Фоден (Манчестер Сити)
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  • Луис Суарес (Атлетико)

Напомним, что в 2020 году награду не вручали. Организаторы объяснили такое решение пандемией коронавируса.

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