7 жовтня 21:45
Бельгія 2
Франція 3
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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30 претендентів на "Золотий м'яч". Хто ці люди?

Любомир Луканюк
8 жовтня, 21:26
France Football назвав футболістів, які будуть боротися за звання кращого гравця Європи. Переможця ми дізнаємося 29 листопада

У Мессі шість "Золотих м'ячів" - це рекорд

Сьогодні авторитетний журнал France Football оголосив 30 номінантів на "Золотий м'яч". Приз найкращому футболістові Європи.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29 листопада в театрі Парижа. Вибирати переможця будуть 180 журналістів з усього світу.

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Читайте також: Як 15 українців боролися за "Золотий м'яч": повний список претендентів за всю історію

Номінанти на "Золотий м'яч"-2021

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  • Ріяд Марез (Манчестер Сіті)
  • Нголо Канте (Челсі)
  • Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд)
  • Леонардо Бонуччі (Ювентус)
  • Мейсон Маунт (Челсі)
  • Харрі Кейн (Тоттенгем)
  • Джанлуїджі Доннарумма (Мілан/ПСЖ)
  • Карім Бензема (Реал)
  • Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)
  • Ніколо Барелла (Інтер)
  • Ліонель Мессі (Барселона/ПСЖ)
  • Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • Педрі (Барселона)
  • Лука Модрич (Реал)
  • Джорджо К'єлліні (Ювентус)
  • Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті)
  • Неймар (ПСЖ)
  • Рубен Діаш (Манчестер Сіті)
  • Лаутаро Мартінес (Інтер)
  • Сімон К'єр (Мілан)
  • Роберт Левандовскі (Баварія)
  • Жоржиньо (Челсі)
  • Мохамед Салах (Ліверпуль)
  • Сесар Аспілікуета (Челсі)
  • Ромелу Лукаку (Інтер/Челсі)
  • Кріштіану Роналду (Ювентус / Манчестер Юнайтед)
  • Жерар Морено (Вільярреал)
  • Філ Фоден (Манчестер Сіті)
  • Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
  • Луїс Суарес (Атлетико)

Нагадаємо, що в 2020 році нагороду не вручали. Організатори пояснили таке рішення пандемією коронавіруса.

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