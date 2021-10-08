30 претендентів на "Золотий м'яч". Хто ці люди?

У Мессі шість "Золотих м'ячів" - це рекорд
Сьогодні авторитетний журнал France Football оголосив 30 номінантів на "Золотий м'яч". Приз найкращому футболістові Європи.
Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29 листопада в театрі Парижа. Вибирати переможця будуть 180 журналістів з усього світу.
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Номінанти на "Золотий м'яч"-2021
- Ріяд Марез (Манчестер Сіті)
- Нголо Канте (Челсі)
- Ерлінг Голанд (Боруссія Дортмунд)
- Леонардо Бонуччі (Ювентус)
- Мейсон Маунт (Челсі)
- Харрі Кейн (Тоттенгем)
- Джанлуїджі Доннарумма (Мілан/ПСЖ)
- Карім Бензема (Реал)
- Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)
- Ніколо Барелла (Інтер)
- Ліонель Мессі (Барселона/ПСЖ)
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- Педрі (Барселона)
- Лука Модрич (Реал)
- Джорджо К'єлліні (Ювентус)
- Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті)
- Неймар (ПСЖ)
- Рубен Діаш (Манчестер Сіті)
- Лаутаро Мартінес (Інтер)
- Сімон К'єр (Мілан)
- Роберт Левандовскі (Баварія)
- Жоржиньо (Челсі)
- Мохамед Салах (Ліверпуль)
- Сесар Аспілікуета (Челсі)
- Ромелу Лукаку (Інтер/Челсі)
- Кріштіану Роналду (Ювентус / Манчестер Юнайтед)
- Жерар Морено (Вільярреал)
- Філ Фоден (Манчестер Сіті)
- Кіліан Мбаппе (ПСЖ)
- Луїс Суарес (Атлетико)
Нагадаємо, що в 2020 році нагороду не вручали. Організатори пояснили таке рішення пандемією коронавіруса.