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26 украинцев пожизненно отлучили от футбола за сепаратизм: полный список

14 апреля, 16:08

Олег Люлька

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола выписал дисквалификации игрокам, выступавшим в Сухуми за сборные так называемых "ЛНР" и "ДНР"

УАФ пожизненно отстранила от футбола 26 украинцев, выступавших за сборные за так называемых "ЛНР" и "ДНР".

За "действия и поведение, наносящие вред футболу и УАФ", им запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.

Данное решение контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 10 дней.

Ранее СБУ установила, что в составе сборной так называемой "ДНР" 9 игроков из информационно-аналитической базы УАФ принимали участие в товарищеском матче со сборной так называемой Республики Абхазии, который состоялся 25 сентября 2020 года в Сухуми.

Там же, 8-12 декабря 2020 года, на турнире "Лига братских народов-2020" участвовала команда Восток-уголь из так называемой "ЛНР" с 17 игроками из базы УАФ.

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Среди наиболее известных футболистов-сепаратистов, получивших пожизненную дисквалификацию, Артем Бессалов, ранее выступавший за Николаев, Александр Варванин, игравший за белорусские Крумкачы и Олимпик U-19, а также Иван Рудницкий, защищавший цвета Зирки и Сум.

УАФ / Фото: Киевфото

Вот кому в УАФ присудили пожизненное отлучение от футбола

Ранее мы писали, что футболист из "чемпионата ЛНР" обосновался в Киеве. С Алексеем Лобовым заключила контракт Оболонь. "Я никогда не поддерживал и не прославлял "ДНР" и "ЛНР". У меня была одна цель – играть в футбол. Я не получал паспорт РФ или любых псевдореспублик, а являюсь гражданином Украины, который при первой возможности приехал на подконтрольную часть", – говорил Алексей.

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