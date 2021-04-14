26 украинцев пожизненно отлучили от футбола за сепаратизм: полный список

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола выписал дисквалификации игрокам, выступавшим в Сухуми за сборные так называемых "ЛНР" и "ДНР"

УАФ пожизненно отстранила от футбола 26 украинцев, выступавших за сборные за так называемых "ЛНР" и "ДНР".

За "действия и поведение, наносящие вред футболу и УАФ", им запрещено заниматься любой деятельностью, связанной с футболом.

Данное решение контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 10 дней.

Ранее СБУ установила, что в составе сборной так называемой "ДНР" 9 игроков из информационно-аналитической базы УАФ принимали участие в товарищеском матче со сборной так называемой Республики Абхазии, который состоялся 25 сентября 2020 года в Сухуми.

Там же, 8-12 декабря 2020 года, на турнире "Лига братских народов-2020" участвовала команда Восток-уголь из так называемой "ЛНР" с 17 игроками из базы УАФ.

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Среди наиболее известных футболистов-сепаратистов, получивших пожизненную дисквалификацию, Артем Бессалов, ранее выступавший за Николаев, Александр Варванин, игравший за белорусские Крумкачы и Олимпик U-19, а также Иван Рудницкий, защищавший цвета Зирки и Сум.

УАФ / Фото: Киевфото

Вот кому в УАФ присудили пожизненное отлучение от футбола

Бессалову Артему Леонидовичу, 1983 г. р.

Гарненко Станиславу Андреевичу, 1987 г. р.

Лагоде Андрею Олеговичу, 2002 г. р.

Махно Ярославу Николаевичу, 1993 г. р.

Охмату Евгению Игоревичу, 1987 г. р.

Пархоменко Артему Александровичу, 2000 г. р.

Томазову Савелию Сергеевичу, 1998 г. р

Федотову Евгению Александровичу, 1987 г. р.

Фролову Владиславу Владимировичу, 1988 г. р.

Асьмаеву Сергею Вадимовичу, 1995 г. р.

Бебенину Вячеславу Николаевичу, 1995 г. р.

Белавину Марку Евгеньевичу, 1997 г. р.

Варванину Александру Александровичу, 1997 г. р.

Дриге Сергею Сергеевичу, 1992 г. р.

Еремину Алексею Владимировичу, 1988 г. р.

Жарому Сергею Сергеевичу, 1986 г. р.

Захарову Михаилу Александровичу, 1995 г. р.

Зубахину Ивану Олеговичу, 1986 г. р.

Коновалову Роману Витальевичу, 1984 г. р.

Майбороде Александру Александровичу, 1996 г. р.

Наумову Евгению Сергеевичу, 1995 г. р.

Рудницкому Ивану Витальевичу, 1991 г. р.

Рябчинскому Владиславу Сергеевичу, 1996 г. р.

Ткачеву Андрею Сергеевичу, 1988 г. р.

Циндрику Сергею Алексеевичу, 2004 г. р.

Яковленко Алексею Витальевичу, 1996 г. р.

Ранее мы писали, что футболист из "чемпионата ЛНР" обосновался в Киеве. С Алексеем Лобовым заключила контракт Оболонь. "Я никогда не поддерживал и не прославлял "ДНР" и "ЛНР". У меня была одна цель – играть в футбол. Я не получал паспорт РФ или любых псевдореспублик, а являюсь гражданином Украины, который при первой возможности приехал на подконтрольную часть", – говорил Алексей.