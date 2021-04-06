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УАФ возбудила дело против 26 футболистов-сепаратистов: полный список

6 апреля, 14:48

Олег Люлька Олег Люлька

Они играли за сборные так называемых "ДНР" и "ЛНР" на турнире в Сухуми

По заявлению Комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола и Службы безопасности Украины, Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ открыл производство относительно возможного нанесения ущерба имиджу украинского футбола 26 игроками.

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Об этом сообщает сайт УАФ.

В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности СБУ получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой "ДНР" принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 на стадионе "Динамо" в г.. Сухуми, Грузия.

Согласно действующей процедуре КДК УАФ предлагает до 8 апреля предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутом матче следующим лицам:

  • Бессалову Артему Леонидовичу, 1983 г.р.
  • Гарненко Станиславу Андреевичу, 1987 г.р.
  • Лагоде Андрею Олеговичу, 2002 г.р.
  • Махно Ярославу Николаевичу, 1993 г.р.
  • Охмату Евгению Игоревичу, 1987 г.р.
  • Пархоменко Артему Александровичу, 2000 г.р.
  • Томазову Савелию Сергеевичу, 1998 г.р
  • Федотову Евгению Александровичу, 1987 г.р.
  • Фролову Владиславу Владимировичу, 1988 г.р.

Кроме того, СБУ было установлено, что в течение 8-12 декабря 2020 года в. Сухуми, Грузия, в турнире "Лига братских народов-2020" участвовала команда "Восток-уголь" так называемой "ЛНР". КДК УАФ предлагает до 8 апреля предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутых матчах следующим лицам:

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  • Асьмаеву Сергею Вадимовичу, 1995 г.р.
  • Бебенину Вячеславу Николаевичу, 1995 г.р.
  • Белавину Марку Евгеньевичу, 1997 г.р.
  • Варванину Александру Александровичу, 1997 г.р.
  • Дриге Сергею Сергеевичу, 1992 г.р.
  • Еремину Алексею Владимировичу, 1988 г.р.
  • Жарому Сергею Сергеевичу, 1986 г.р.
  • Захарову Михаилу Александровичу, 1995 г.р.
  • Зубахину Ивану Олеговичу, 1986 г.р.
  • Коновалову Роману Витальевичу, 1984 г.р.
  • Майбороде Александру Александровичу, 1996 г.р.
  • Наумову Евгению Сергеевичу, 1995 г.р.
  • Рудницкому Ивану Витальевичу, 1991 г.р.
  • Рябчинскому Владиславу Сергеевичу, 1996 г.р.
  • Ткачеву Андрею Сергеевичу, 1988 г.р.
  • Циндрику Сергею Алексеевичу, 2004 г.р.
  • Яковленко Алексею Витальевичу, 1996 г.р.
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УАФ

УАФ / Фото: Киевфото

Ранее мы писали, что футболист с "чемпионата ЛНР" обосновался в Киеве. С Алексеем Лобовым заключила контракт "Оболонь". "Я никогда не поддерживал и не прославлял" ДНР "и" ЛНР ". У меня была одна цель – играть в футбол. Я не получал паспорт РФ или любых псевдореспублик, а являюсь гражданином Украины, который при первой возможности приехал на подконтрольную часть ", – говорил Алексей.

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сепаратизм Донбасс футболисты сепаратисты УАФ

Источники: УАФ , Киевфото

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