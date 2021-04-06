УАФ возбудила дело против 26 футболистов-сепаратистов: полный список

Они играли за сборные так называемых "ДНР" и "ЛНР" на турнире в Сухуми

По заявлению Комитета по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола и Службы безопасности Украины, Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ открыл производство относительно возможного нанесения ущерба имиджу украинского футбола 26 игроками.

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Об этом сообщает сайт УАФ.

В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности СБУ получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой "ДНР" принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой "Республики Абхазия" 25 сентября 2020 на стадионе "Динамо" в г.. Сухуми, Грузия.

Согласно действующей процедуре КДК УАФ предлагает до 8 апреля предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутом матче следующим лицам:

Бессалову Артему Леонидовичу, 1983 г.р.

Гарненко Станиславу Андреевичу, 1987 г.р.

Лагоде Андрею Олеговичу, 2002 г.р.

Махно Ярославу Николаевичу, 1993 г.р.

Охмату Евгению Игоревичу, 1987 г.р.

Пархоменко Артему Александровичу, 2000 г.р.

Томазову Савелию Сергеевичу, 1998 г.р

Федотову Евгению Александровичу, 1987 г.р.

Фролову Владиславу Владимировичу, 1988 г.р.

Кроме того, СБУ было установлено, что в течение 8-12 декабря 2020 года в. Сухуми, Грузия, в турнире "Лига братских народов-2020" участвовала команда "Восток-уголь" так называемой "ЛНР". КДК УАФ предлагает до 8 апреля предоставить письменные объяснения относительно участия в упомянутых матчах следующим лицам:

Асьмаеву Сергею Вадимовичу, 1995 г.р.

Бебенину Вячеславу Николаевичу, 1995 г.р.

Белавину Марку Евгеньевичу, 1997 г.р.

Варванину Александру Александровичу, 1997 г.р.

Дриге Сергею Сергеевичу, 1992 г.р.

Еремину Алексею Владимировичу, 1988 г.р.

Жарому Сергею Сергеевичу, 1986 г.р.

Захарову Михаилу Александровичу, 1995 г.р.

Зубахину Ивану Олеговичу, 1986 г.р.

Коновалову Роману Витальевичу, 1984 г.р.

Майбороде Александру Александровичу, 1996 г.р.

Наумову Евгению Сергеевичу, 1995 г.р.

Рудницкому Ивану Витальевичу, 1991 г.р.

Рябчинскому Владиславу Сергеевичу, 1996 г.р.

Ткачеву Андрею Сергеевичу, 1988 г.р.

Циндрику Сергею Алексеевичу, 2004 г.р.

Яковленко Алексею Витальевичу, 1996 г.р.

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УАФ / Фото: Киевфото

Ранее мы писали, что футболист с "чемпионата ЛНР" обосновался в Киеве. С Алексеем Лобовым заключила контракт "Оболонь". "Я никогда не поддерживал и не прославлял" ДНР "и" ЛНР ". У меня была одна цель – играть в футбол. Я не получал паспорт РФ или любых псевдореспублик, а являюсь гражданином Украины, который при первой возможности приехал на подконтрольную часть ", – говорил Алексей.

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