1800 дронов устроили красочное шоу на открытии Олимпиады-2020

Организаторы церемонии открытия Олимпийских игр в Токио приготовили красочное шоу для зрителей. Частью шоу стал одновременный запуск 1800 дронов, образовавших в воздухе шар

Шоу дронов на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

После парада спортсменов над стадионом в Токио взлетели 1800 дронов, образовавших сначала эмблему Олимпийских игр-2020, а затем они перегруппировались, образовав контур Земли.

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Церемония открытия Олимпиады-2020 прошла сегодня в Токио. Сине-желтый флаг на церемонии несли олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин. Смотрите, как сборная Украины выходила на церемонию открытия Олимпиады.

Кстати, Россия вырезала Украину на церемонии открытия Олимпиады. А у нас на ТВ россиян показали. Первый канал РФ ушел на рекламу перед выходом спортсменов национальной команды Украины во время сегодняшней церемонии открытия.