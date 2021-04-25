18-летний боксер замесил соперника в первом раунде: видео эффектной победы

Перспективный пуэрториканец уничтожил своего соперника в первую минуту боя. Для Ксандера Заяса эта победа стала восьмой в карьере, а Демаркус Лейтон проиграл во второй раз

Яркую победу нокаутом уже в первом раунде одержал перспективный боксер из Пуэрто-Рико Ксандер Заяс. 18-летнему боксеру понадобилось менее минуты, чтобы деклассировать Демаркуса Лейтона из США.

Заяс зажал соперника в углу ринга, а затем нанес мощнейший хук с левой. Лейтон выстоял после такого удара, но уже практически не ориентировался в пространстве, пропустив еще несколько ударов, после чего рухнул на канвас. Рефери начал отсчитывать нокдаун, но сразу понял, что бой нужно заканчивать.

Заяс одержал свою восьмую победу на профессиональном ринге, шесть из которых – нокаутом. Ксандер выступает под эгидой промоутерской компании Top Rank, где на контракте также состоит Василий Ломаченко.

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