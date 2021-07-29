14-й арендованный: Черноморец подписал очередного игрока Динамо

Мохаммед Кадири (слева) / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Полузащитник Мохамед Кадири, контракт которого принадлежит Динамо, проведет предстоящий сезон в одесском Черноморце на правах аренды – сообщает официальный сайт киевского клуба. Соглашение рассчитано до завершения сезона-2021/2022.

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"Динамо" – "Александрия" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В минувшем сезоне ганский футболист выступал в чемпионате России за тульский Арсенал, сыграв во всех турнирах (Премьер-лига и Кубок России) 13 матчей и забив два мяча.

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Напомним, Мохаммед Кадири перешел в столичный клуб летом 2019 года из австрийской Аустрии, подписав контракт по схеме 4+1. Однако, игрок так и не стал основным футболистом. Он провел за все время 16 игр за Динамо, результативными действиями не отличался.

Во втором туре украинской Премьер-лиги одесский Черноморец будет встречаться с командой Днепр-1 31 июля.

Мохаммед Кадири / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее сообщалось, что форвард киевского Динамо Владислав Супряга вскоре станет игроком итальянского Дженоа.