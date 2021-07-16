14-летнюю баскетболистку обсуждает весь мир из-за ее роста! На звезд НБА она смотрит сверху вниз

Чжан Цзыюй на фоне своих сверстников
Финал чемпионата Китая по баскетболу среди девушек до 15 лет освещает весь мир. В чем секрет такого повышенного внимания к детскому турниру? Все просто. В составе чемпионов играла 14-летняя баскетболистка Чжан Цзыюй. Ее рост – 226 см. Да, 2 метра и 26 сантиметров. Именно такого роста сейчас самый высокий баскетболист НБА – Тако Фаллем!
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Специалисты списывают все на гены. Чжан родилась в самой высокорослой провинции Китая Шаньдун, а ее родители – баскетболисты. Рост отца – 213 см, мамы – 198 см.
Уже в 6 лет рост девочки составлял 160 см. Если она продолжите рости, то превзойдет легендарного китайского баскетболиста Яо Мина – 229 см.
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Конечно, Чжан Цзыюй имеет огромное преимущество в росте над сверстницами, что вызывает недовольство у соперников. Но естественно, что играет ребенку со взрослыми баскетболистами еще очень рано.
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