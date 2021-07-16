14-летнюю баскетболистку обсуждает весь мир из-за ее роста! На звезд НБА она смотрит сверху вниз

Чжан Цзыюй родилась в высокорослой провинции Китая Шаньдун в семье баскетболистов, ей не хватает всего четырех сантиметров, чтобы обойти по росту легендарного Яо Мина

Чжан Цзыюй на фоне своих сверстников

Финал чемпионата Китая по баскетболу среди девушек до 15 лет освещает весь мир. В чем секрет такого повышенного внимания к детскому турниру? Все просто. В составе чемпионов играла 14-летняя баскетболистка Чжан Цзыюй. Ее рост – 226 см. Да, 2 метра и 26 сантиметров. Именно такого роста сейчас самый высокий баскетболист НБА – Тако Фаллем!

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Специалисты списывают все на гены. Чжан родилась в самой высокорослой провинции Китая Шаньдун, а ее родители – баскетболисты. Рост отца – 213 см, мамы – 198 см.

Уже в 6 лет рост девочки составлял 160 см. Если она продолжите рости, то превзойдет легендарного китайского баскетболиста Яо Мина – 229 см.

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Конечно, Чжан Цзыюй имеет огромное преимущество в росте над сверстницами, что вызывает недовольство у соперников. Но естественно, что играет ребенку со взрослыми баскетболистами еще очень рано.