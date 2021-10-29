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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
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Ингулец --
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Колос --
Львов --
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Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
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Динамо --
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2 ноября 22:00
Ювентус --
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12 лет спустя. Легенды Шахтера подняли Кубок УЕФА

Сергей Шаховец
29 октября, 21:47
Донецкий Шахтер получил Кубок УЕФА, завоеванный "горняками" в 2009 году

Андрей Пятов и Дарио Срна с Кубком УЕФА / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В расположение клуба была доставлена изготовленная в Италии точная копия Кубка УЕФА, завоеванного донецким Шахтером.

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Герои финала 2009 года, игроки и менеджмент команды, выигравшей главный еврокубковый трофей в истории Украины, по достоинству оценили легендарный кубок.

Напомним, историческую победу в турнире Шахтер одержал в Стамбуле, обыграв в финале немецкий Вердер 2:1.

Первая копия Кубка УЕФА осталась в музее клуба на Донбасс Арене.

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Смотрите, как донецкий Шахтер завоевал Кубок УЕФА в 2009 году

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